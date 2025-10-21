Nicolas Sarkozy se convierte en el primer ex Presidente de Francia en ingresar a la cárcel

El ex Presidente de Francia Nicolas Sarkozy se convirtió este martes 21 de octubre en el primer ex jefe de Estado francés encarcelado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero de Libia en su campaña electoral de 2007.

Desde que el líder colaboracionista nazi Philippe Pétain fuera encarcelado por traición en 1945, ningún otro ex jefe de Estado francés había entrado en prisión.

El ex Presidente ingresó en la cárcel parisina de La Santé -donde ocupará una celda de unos 9 metros cuadrados, en el ala de aislamiento-, para cumplir una pena de cinco años de prisión, por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París el 25 de septiembre de 2025.

Un centenar de personas aplaudió a Sarkozy, cuando salió de su villa ubicada en el exclusivo distrito 16 de París, de la mano de su esposa Carla Bruni-Sarkozy, ex modelo y cantante.

El ex Presidente fue conducido a las 09:40 horas (tiempo local), a la entrada de la famosa prisión del siglo XIX, situada en el barrio de Montparnasse, al sur del río Sena, mientras decenas de agentes de policía acordonaron la mayor parte de las calles circundantes.

“No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio que habrá que pagar habrá sido abrumador”, dijo en un comunicado publicado en la red social X, mientras lo llevaban a la cárcel.

“Con fuerza inquebrantable, le digo [al pueblo francés] que no es a un ex Presidente a quien están encarcelando esta mañana, sino a un hombre inocente [...] No soy digno de lástima porque mi esposa y mis hijos están a mi lado... pero esta mañana siento una profunda tristeza por una Francia humillada por un deseo de venganza”, escribió.

Sarkozy aseguró que no quería ningún trato especial en la prisión de La Santé, aunque fue recluido en la sección de aislamiento por su propia seguridad, ya que entre los reclusos del centro había traficantes de drogas o condenados por delitos de terrorismo.

Dentro de su celda, situada en el ala de aislamiento de la prisión, el ex Mandatario francés dispondría de un aseo, una ducha, un escritorio y un pequeño televisor. Se le concedería una hora al día para hacer ejercicio, en solitario.

A finales de la semana pasada, Sarkozy fue recibido en el Palacio del Elíseo por Emmanuel Macron, Presidente de la República Francesa desde 2017, quien declaró, el 20 de octubre, que “era normal que, a nivel humano, recibiera a uno de mis predecesores en ese contexto”.

En una nueva muestra de apoyo oficial al ex Presidente, el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, dijo que iría a visitarlo a la cárcel, como parte de su función de garantizar la seguridad de Sarkozy y el buen funcionamiento de la prisión.

“No puedo ser insensible al sufrimiento de un hombre”, añadió.

Antes de su llegada a la prisión de La Santé, Sarkozy concedió una serie de entrevistas a varios medios de comunicación.

“No le tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso a las puertas de la prisión”, dijo al diario La Tribune.

Sarkozy siempre negó cualquier irregularidad en el caso que acusó a su campaña presidencial de 2007, de haber sido financiada con millones de euros procedentes de Libia.

El antiguo líder de centro-derecha fue absuelto de haber recibido personalmente el dinero, pero condenado por asociación ilícita, junto con dos de sus colaboradores más cercanos, Brice Hortefeux y Claude Guéant, por su papel en la financiación secreta de la campaña por parte de los libios.

Ambos mantuvieron conversaciones con el jefe de inteligencia y cuñado de Moammar Gadhafi, en 2005, una reunión organizada por un intermediario franco-libanés llamado Ziad Tiakeddine, que murió en el Líbano poco antes de la condena de Sarkozy.

Al haber presentado un recurso, Sarkozy seguía siendo considerado inocente, pero se le comunicó que debía ingresar en prisión, dada la “gravedad excepcional de los hechos”.

El ex Presidente aseguró que se llevaría dos libros a la cárcel, uno acerca de la vida de Jesús y “El conde de Montecristo”, escrito por el francés Alexandre Dumas, que narra la historia de un hombre encarcelado injustamente, que se escapa para vengarse de sus acusadores.

Sarkozy fungió como presidente de Los Republicanos, partido político francés de derecha, del 30 de mayo de 2015 al 23 de agosto de 2016. Asimismo, fue titular del Ministerio del Interior de Francia, del 2 de junio de 2005 al 26 de marzo de 2007, así como del 7 de mayo de 2002 al 31 de marzo de 2004, durante el Gobierno de Jacques Chirac.

También se desempeñó como titular del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, del 31 de marzo de 2004 al 28 de noviembre de 2004, también durante la Administración encabezada por Chirac.

Además, fue titular del Ministerio del Presupuesto de Francia, del 30 de marzo de 1993 al 11 de mayo de 1995, durante el Gobierno de François Mitterrand. Antes fue presidente de turno del Consejo Europeo, del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008

Antes se desempeñó como alcalde de Neuilly-sur-Seine, del 14 de abril de 1983 al 7 de mayo de 2002. Asimismo, fue diputado a la Asamblea Nacional por el Sexto distrito de Hauts de Seine, en cuatro ocasiones.