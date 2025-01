Niega ‘El Mayo’ Zambada vínculos con tiendas de fentanilo en Culiacán

En una entrevista que le realizó la periodista María Scherer Ibarra días antes de su detención en julio de 2024 en Estados Unidos, el capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada García negó que las tiendas que vendían fentanilo, operaban o habían sido desmanteladas en Culiacán, Sinaloa, fueran suyas.

“El fentanilo... eso sí no. Aquí no van a encontrar una sola tiendita que sea mía. El fentanilo es muy peligroso. –¿Y las tiendas de Culiacán? ¿Y los laboratorios que se han desmantelado en varias zonas de Sinaloa? –No son mías. –¿De quién son? –Les digo que no son mías”, atajó “El Mayo” de acuerdo al texto de la hija del periodista Julio Scherer García, publicado este miércoles en la revista Proceso.

En 2010, Julio Scherer García también entrevistó al cofundador del Cártel de Sinaloa y publicó el encuentro en Proceso. María Scherer se reunió en 2024 con el capo en el mismo lugar, quien le mostró algunos puntos donde estuvieron los dos en ese entonces.

Durante su plática, Zambada García también habría aseverado que tenía razón el entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en que eran mejores los abrazos que los balazos; y aseguró que había gobernadores que tenían nexos con el narcotráfico.

“–¿Qué piensa de la estrategia de ‘abrazos no balazos‘ de López Obrador? ¿Es mejor estrategia que la de Calderón? –Tiene razón el Presidente. Los balazos son peligrosos. –¿Qué tan enredado está el gobierno con el narco? ¿Qué tan firme es la relación entre ambos? –Conozco a gente metida en todos lados. En la policía municipal, en la estatal, en la federal. –¿Gobernadores? –Ahí hay de todo. Unos sí, otros no. –Según la prensa... –La prensa dice mentiras. Puras mentiras. Zambada repite esa respuesta más de una vez”, señaló Scherer Ibarra.

En la entrevista, el capo sinaloense también admitió que extrañaba mucho a su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, quien, de acuerdo a la periodista, se presume se convirtió en testigo protegido y desde 2021 no se encuentra bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos.

“Zambada no quería hacer ninguna declaración que pudiera afectarle al Vicentillo en el juicio. –Lo extraño todos los días. –Como miles de familias extrañan a su hijos, muertos y desaparecidos. –Conozco ese dolor”, abundó Scherer Ibarra.

De acuerdo a una carta dirigida en diciembre pasado al Juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, “El Vicentillo” podría declarar en el juicio contra su padre.

“El Gobierno no puede estimar en este momento la probabilidad de que llame a Zambada Niebla a testificar, pero esperamos que esté en la lista de testigos del Gobierno como un posible testigo”, afirmaron entonces fiscales del Gobierno de EU.