La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria informó que desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina a escala industrial en el estado de Enugu, en el sureste del país, donde aseguró mil 512 kilogramos de esa droga y detuvo a cinco ciudadanos mexicanos y a un nigeriano señalado como presunto capo.
Según la dependencia, el ciclo de producción interrumpido habría generado metanfetamina con un valor de 226.8 millones de dólares, equivalentes a 303 mil 900 millones de nairas.
El operativo se ejecutó alrededor de las 5:00 horas del 11 de noviembre de 2026, con cateos simultáneos en dos domicilios del estado de Enugu, en los que participaron más de 200 elementos de la Fuerza de Choque y del mando estatal de la NDLEA.
En el complejo San Savanna, donde operaba el laboratorio, los agentes localizaron droga terminada y material aún en proceso, además de alrededor de 6.6 toneladas de precursores y sustancias químicas esenciales distribuidas en 20 categorías, entre ellas 2 mil 835 kilogramos de acetato de plomo, mil 50 de ácido tartárico, 450 de ácido mandélico, 160 de P2P y 70 de metilamina.
El aseguramiento incluyó cuatro quemadores industriales, dos unidades de destilación, dos calderas, dos prensas hidráulicas, 11 cilindros de gas, dos congeladores, dos básculas digitales, cuatro máquinas de lavado y secado y tres vehículos vinculados con los detenidos.
En el segundo inmueble, ubicado en la habitación 106 del edificio Adig Suites, en el número 2 de la calle Nwafor Orizu, los agentes detuvieron a Enoch Ezeike, a quien la NDLEA identificó como presunto responsable de coordinar la operación local, instalar el laboratorio y adquirir las sustancias y los materiales.
La agencia señaló que los cinco mexicanos ingresaron con pasaportes presuntamente falsificados y que sus nombres reales serían Oscar Ramos Cárdenas, presunto líder y especialista principal del grupo, Juan Antonio Sarabia Cabrera, Luis Enrique García Amador, José Alejandro Rentería Reyes y Salomón Cabanillas Torres.
Según la NDLEA, los detenidos declararon que un mando criminal asentado en México reclutó, envió y pagó a los especialistas, mientras Ezeike se encargaba de la operación en territorio nigeriano, y que la organización excluyó deliberadamente a nigerianos de las tareas dentro del laboratorio.
Buba Marwa, titular de la NDLEA, expuso la secuencia de la investigación durante una conferencia de prensa en Abuya.
Según el funcionario, la agencia recibió en abril de 2026 información de inteligencia sobre Ezeike y el 28 de agosto del mismo año interceptó a los cinco mexicanos a su llegada al aeropuerto de Abuya; tras ser rechazados, el grupo regresó por la República de Benín y la NDLEA permitió su entrada bajo vigilancia.
“En lugar de rechazarlos otra vez, permití que entraran”, declaró Marwa, quien explicó que el objetivo era desarticular toda la red.
Los reportes de inteligencia ubicaron al grupo en Cotonú el 19 de septiembre de 2026, y tres de los mexicanos cruzaron por la frontera de Seme el día 20 de septiembre y los dos restantes al día siguiente; la vigilancia se mantuvo hasta el 7 de noviembre de 2026, cuando la agencia reunió elementos suficientes sobre la operación.
Marwa indicó que los cinco mexicanos tenían programada su salida de Nigeria para el 13 de noviembre y que Ezeike declaró que hasta ese momento se habían producido 49 kilogramos de metanfetamina.
El titular de la NDLEA sostuvo que peritos determinaron que las sustancias y el equipo asegurados correspondían a una producción de metanfetamina a escala industrial, y dirigió un mensaje a las organizaciones criminales extranjeras.
“Nigeria no es su laboratorio. Nigeria no es su almacén. No es su ruta de tránsito”.
El funcionario calificó de traidores a los facilitadores nigerianos y anunció que la agencia perseguirá sus bienes y recursos.
Con esta acción, la NDLEA acumula 10 especialistas mexicanos en metanfetamina detenidos en Nigeria en cuatro meses y cuatro laboratorios de escala industrial desmantelados en ese periodo, ubicados en zonas boscosas de los estados de Ogun, Oyo y Ebonyi, además de la instalación de Enugu.
El primero de esos hallazgos ocurrió el 16 de mayo de 2026 en el bosque de Abidagba, en el área de gobierno local de Ijebu East, en el estado de Ogun, donde fueron detenidos tres mexicanos y siete nigerianos y se recuperaron alrededor de 2.4 toneladas de metanfetamina y material químico.
Cinco mexicanos detenidos en los operativos anteriores permanecen bajo custodia en espera de juicio, mientras la agencia prosigue el rastreo de los cárteles extranjeros que operan en el país y la integración de los procesos penales.
Marwa pidió a arrendadores, propietarios de inmuebles y vecinos reportar a la NDLEA o a otras corporaciones la presencia de ocupantes sospechosos, y agradeció el apoyo del Servicio de Inmigración de Nigeria, de socios internacionales y del presidente Bola Tinubu.