La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria informó que desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina a escala industrial en el estado de Enugu, en el sureste del país, donde aseguró mil 512 kilogramos de esa droga y detuvo a cinco ciudadanos mexicanos y a un nigeriano señalado como presunto capo. Según la dependencia, el ciclo de producción interrumpido habría generado metanfetamina con un valor de 226.8 millones de dólares, equivalentes a 303 mil 900 millones de nairas. El operativo se ejecutó alrededor de las 5:00 horas del 11 de noviembre de 2026, con cateos simultáneos en dos domicilios del estado de Enugu, en los que participaron más de 200 elementos de la Fuerza de Choque y del mando estatal de la NDLEA. En el complejo San Savanna, donde operaba el laboratorio, los agentes localizaron droga terminada y material aún en proceso, además de alrededor de 6.6 toneladas de precursores y sustancias químicas esenciales distribuidas en 20 categorías, entre ellas 2 mil 835 kilogramos de acetato de plomo, mil 50 de ácido tartárico, 450 de ácido mandélico, 160 de P2P y 70 de metilamina.

El aseguramiento incluyó cuatro quemadores industriales, dos unidades de destilación, dos calderas, dos prensas hidráulicas, 11 cilindros de gas, dos congeladores, dos básculas digitales, cuatro máquinas de lavado y secado y tres vehículos vinculados con los detenidos. En el segundo inmueble, ubicado en la habitación 106 del edificio Adig Suites, en el número 2 de la calle Nwafor Orizu, los agentes detuvieron a Enoch Ezeike, a quien la NDLEA identificó como presunto responsable de coordinar la operación local, instalar el laboratorio y adquirir las sustancias y los materiales. La agencia señaló que los cinco mexicanos ingresaron con pasaportes presuntamente falsificados y que sus nombres reales serían Oscar Ramos Cárdenas, presunto líder y especialista principal del grupo, Juan Antonio Sarabia Cabrera, Luis Enrique García Amador, José Alejandro Rentería Reyes y Salomón Cabanillas Torres. Según la NDLEA, los detenidos declararon que un mando criminal asentado en México reclutó, envió y pagó a los especialistas, mientras Ezeike se encargaba de la operación en territorio nigeriano, y que la organización excluyó deliberadamente a nigerianos de las tareas dentro del laboratorio. Buba Marwa, titular de la NDLEA, expuso la secuencia de la investigación durante una conferencia de prensa en Abuya. Según el funcionario, la agencia recibió en abril de 2026 información de inteligencia sobre Ezeike y el 28 de agosto del mismo año interceptó a los cinco mexicanos a su llegada al aeropuerto de Abuya; tras ser rechazados, el grupo regresó por la República de Benín y la NDLEA permitió su entrada bajo vigilancia.