Ninguna prisión puede separar al hombre del amor de Dios: Papa

“Ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para aprisionar una conciencia iluminada por el Evangelio, ninguna noche es lo suficientemente larga como para impedir el amanecer que el Señor prepara para sus hijos, y ninguna prisión es lo suficientemente profunda como para separar al hombre del amor de Dios”. León XIV evocó así al apóstol Pablo en su carta a los Romanos (8, 35-39) en un mensaje enviado al cardenal albanés Ernest Simoni y a todos los asistentes a la celebración Eucarística presidida por el cardenal ayer por la mañana, viernes 31 de julio, en el antiguo campo de prisioneros de Spaç, en memoria de quienes sufrieron o perdieron la vida allí.

Muchos cargaron con la cruz de la injusticia en Spaç

“Ese lugar, grabado en la memoria del pueblo albanés, sigue siendo una de las páginas más dolorosas de su historia. Spaç fue un lugar donde muchos llevaron la pesada cruz de la injusticia”, escribió el Papa al cardenal en el texto leído al final de la Misa. El Pontífice recordó entonces cómo “la sangre de quienes sufrieron y murieron en esas montañas” “regó esa tierra, convirtiéndola en un testimonio silencioso de fidelidad, valentía y esperanza”.

El rostro de la persecución del régimen comunista

Simoni, de noventa y siete años, regresó al campo donde pasó la mayor parte de sus dieciocho años de cautiverio “para celebrar el sacrificio de Cristo, quien transformó la cruz de signo de muerte en promesa de vida”, escribió el Papa. El cardenal albanés había experimentado en carne propia la persecución del régimen comunista, que lo había condenado a muerte como enemigo del pueblo, una sentencia que posteriormente fue conmutada por prisión en diversos campos de concentración y trabajos forzados.

“Arriesgué mi vida cada vez que celebraba la Misa”

“Durante mi encarcelamiento, arriesgando mi vida cada vez, celebraba la Misa en latín de memoria, al igual que escuchaba confesiones y distribuía la comunión en secreto”, dijo el cardenal, quien cocinaba la masa de harina en hornillos improvisados y usaba uvas exprimidas. “Si me hubieran encontrado, me habrían ahorcado de inmediato”, añadió. Durante la Misa de ayer, mostró a los presentes el casco que usó de joven sacerdote cuando bajaba a las minas.

La oración del Papa por los difuntos sepultados en lugares sin nombre

Y quién sabe, comentó León XIV en su mensaje, refiriéndose a los acontecimientos de la época, “¡cuántas oraciones se elevaron al cielo desde aquel lugar! ¡Cuántas invocaciones susurradas en el corazón! ¡Cuántos rostros, marcados por el trabajo y la privación, encomendaron su última esperanza al Señor!”. Por cada uno de esos rostros, a menudo sepultados en lugares sin nombre, donde nadie podía llorarlos ni depositar una flor, el Papa se unió en oración, para que “su memoria permanezca viva y sea para las nuevas generaciones un recordatorio constante de la inviolable dignidad de la persona humana, del valor de la libertad y del compromiso con la paz”.