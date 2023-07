“Es una realidad estremecedora. Parecemos estar muy cómodos con el hecho de que todos los días mueran niños. Estamos muy callados. Mueren no solo delante de nuestros ojos, sino mientras cerramos los ojos o, como dice el informe, se ahogan en la inacción de los gobiernos de los países ribereños”, dijo Verena Knaus.

La responsable de migración y desplazamiento de UNICEF explicó que las cifras son subestimaciones porque muchos naufragios no quedan registrados.

Este año han muerto 289 niños en el mar. Esto equivale a unos once niños cada semana. Es casi el doble de niños que el año pasado, cuando se registraron 150 muertes.

“Los niños mueren porque no hay vías legales y seguras. Los niños mueren porque no hay un despliegue robusto de operaciones de búsqueda y rescate para prevenir las muertes. Los niños mueren por la situación desesperada en sus países y porque no pueden pedir protección en los países por los que cruzan”, añadió.