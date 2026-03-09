‘No estoy contento con él’, dice Trump tras elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

El Presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes al diario New York Post que “no está contento” con el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán, para sustituir a su padre asesinado en un ataque estadounidense.

“No estoy contento con él”, dijo Trump al Post desde su club de golf Doral, cerca de Miami, cuando le preguntaron por sus planes respecto al nuevo líder supremo iraní.

Mojtaba Jamenei —una de las personalidades más influyentes de la república islámica— fue elegido ayer como líder supremo de Irán en lugar de su padre, Ali Jamenei, quien murió en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Jamenei es uno de los seis hijos del exlíder supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

El ayatolá Alí Jamenei murió el 28 de febrero en los ataques emprendidos por Israel y Estados Unidos contra Irán, a los 86 años y tras más de tres décadas al frente del país.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán.

Se disparan los precios del crudo

La guerra en Medio Oriente disparó los precios del petróleo este lunes después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder de Irán en sucesión de su padre.

A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, la república islámica ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses e intereses económicos en la región.

Un bombardeo iraní provocó un incendio en la instalación petrolera de Al Ma’ameer, en Baréin, según un medio estatal.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz –por donde pasa el 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo– y el temor por la estabilidad en la región hicieron cundir el pánico en los mercados.

Con información de AFP.