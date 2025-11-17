$!No estoy contento con México: Trump; dice estar dispuesto a atacar a narcos mexicanos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró percibir que México enfrenta problemas grandes, tras observar el fin de semana los hechos de violencia durante las protestas en la Ciudad de México y reiteró estar dispuesto a lanzar ataques contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

“Estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana y hay grandes problemas allá”, dijo Trump a pregunta expresa de periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, sobre si estaría dispuesto a ordenar un ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses en contra de los cárteles del narcotráfico, en territorio mexicano.

“¿Lanzaría ataques en México para detener el narcotráfico? No tengo problema con eso. Haría lo que sea necesario para detenerlo. He estado hablando con México. Ellos saben cuál es mi postura”, añadió Trump, tras un evento relativo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

“Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas [en EU]. Conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra”, aseguró el presidente estadounidense, sobre un ataque.

“¿Lo haría? Probablemente. Estaría orgulloso personalmente de hacerlo. No estoy diciendo que lo haría, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo. Es como una guerra, estaría muy orgulloso”, señaló.

“Y es probable que vaya al Congreso [de EU] a decirles, tanto demócratas como republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles de personas al año. Y ni siquiera me refiero a la destrucción de familias. Y gran parte de ello viene de México. Así que, déjenme ponerlo así: no estoy contento con México”, enfatizó.