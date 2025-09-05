$!No hay un mundo donde esté bien bombardear hospitales y se asesine a niños: Reina de Jordania

Ante la crisis que se vive en medio oriente ante la devastación de la Franja de Gaza, la Reina Rania Al Abdullah de Jordania advirtió que de nada sirven los avances tecnológicos si estos no ayudan a fortalecer los valores morales.

Al participar ante jóvenes que acuden al encuentro de jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro, la Reina Rania expuso que de nada sirve tener los telescopios con mejores avances tecnológicos si no es posible ver y reaccionar lo que ocurre en la tierra, como el caso de Gaza.

La Reina de Jordania expuso que se habla de los avances que ha alcanzado la inteligencia artificial, como si no estuviera en las manos de cada uno qué rumbo se le va a dar a esta tecnología.

Porque un telescopio puede permitir ampliar la visión del cosmos, añadió, pero la gente es la que puede enfocarse en lo que ocurre en la tierra, hacer un alto y tener la calidad moral para reaccionar ante ello.

“La devastación en Gaza es apocalíptica y la crueldad no tiene parangón, cientos y miles han sido asesinados. Israel está matando de hambre a la población con un bloqueo, que no permite la llegada de la línea de vida, que no permite la atención médica, donde los periodistas son asesinados”, manifestó.

“No necesitamos un telescopio para identificar lo que los expertos ha declarado un genocidio y que demanda la acción de todos”.

Y criticó que a diferencia de lo que ocurre en Ucrania, donde los países se han unido, para el caso de Palestina, no ha habido acciones tangibles.