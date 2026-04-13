‘No le tengo miedo’, responde el Papa León XIV a Trump

El Papa León XIV afirmó no temer al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que no retrocederá en su llamamiento a la paz, luego que el Mandatario estadounidense lo calificara de “débil” en materia de seguridad y “terrible” en política exterior, en una confrontación sin precedente entre el líder de la Iglesia Católica y el Jefe de Estado de la primera potencia mundial.

“No le tengo miedo a la administración Trump, ni a hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es en lo que la Iglesia trabaja. No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él pueda tener”, declaró León XIV a periodistas a bordo del avión papal, en vuelo rumbo a Argelia.

El primer Papa de la historia nacido en Estados Unidos rechazó que sus pronunciamientos a favor de la paz constituyan un ataque personal hacia Trump.

“Poner mi mensaje al mismo nivel de lo que el Presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio. Lamento escucharlo, pero seguiré adelante con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. No entraré en debate”, señaló el Pontífice.

León XIV precisó que continuará pronunciándose contra la guerra y a favor del diálogo multilateral entre Estados.

“Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Hoy demasiada gente está sufriendo, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe levantarse y decir que hay una mejor manera”, expresó.

La confrontación se originó después que el Papa criticara, el 12 de abril de 2026, la “ilusión de omnipotencia” que, a su juicio, está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, y exigiera que los mandatarios involucrados se detuvieran a negociar la paz.

Ese mismo día, León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro, mientras Estados Unidos e Irán iniciaban negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

Trump respondió con una serie de críticas difundidas en redes sociales mientras viajaba de Florida a Washington.

“El Papa León es DÉBIL en materia de crimen y terrible en Política Exterior. No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear” escribió Trump.

Al descender del Air Force One, reiteró sus señalamientos ante los reporteros.

“No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear. Es una persona muy liberal”.

Añadió que el Papa “no está haciendo un muy buen trabajo” y que “supongo que le gusta el crimen”.

Trump publicó además en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece vistiendo una túnica de estilo bíblico, imponiendo las manos sobre un hombre postrado en cama mientras emana luz de sus dedos.

En la imagen se distinguen figuras de un soldado, una enfermera, personas en actitud de oración y un hombre barbudo con gorra de béisbol, con un fondo que combina águilas, una bandera estadounidense e imágenes difusas, que después eliminaría.

La polémica suscitó reacciones en Italia.

La Primera Ministra Giorgia Meloni expresó su solidaridad con León XIV y respaldó su misión de paz, mientras que Elly Schlein, líder del principal partido de oposición italiano, calificó los ataques de Trump como “extremadamente graves”.