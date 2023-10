El Presidente estadounidense, Joseph Biden, dijo que no creía que el muro levantado en la frontera con México fuera efectivo, pero afirmó que no podía evitar que dicha barrera se reforzara.

”Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, apuntó Biden, quien, sin embargo, se limitó a decir que no, cuando fue cuestionado si pensaba que el muro fronterizo sería efectivo.

No es política gubernamental: Mayorkas

Por su parte, Alejandro Mayorkas, titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), explicó que el Gobierno de Biden no tenía ninguna nueva política con respecto al límite entre ambos países. Sin embargo, sí se destinaría una inversión para la vigilancia de traficantes de personas, armas y fentanilo.

El funcionario federal estadounidense detalló que dicho fondo pertenecía a un proyecto de la Administración del ex presidente Donald Trump, quien buscaba ampliar el muro de la frontera con México, y que por ley ese presupuesto debía ser utilizado.

”Me gustaría referirme al muro y dejar en claro que no hay ninguna política del gobierno con respecto a la frontera. Desde el día uno, esta administración ha dejado claro que el muro no es la respuesta, esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado”, agregó Mayorkas.