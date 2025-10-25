No tenemos las respuestas a todas las preguntas, ¡pero tenemos a Jesús!: Papa León XIV

“El Jubileo nos ha hecho peregrinos de la esperanza precisamente por esto: ahora todo debe verse a la luz de la resurrección del Crucificado. Es en esta esperanza que somos salvados”. Con estas palabras, el Papa León XIV dio la bienvenida a miles de fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro para otra audiencia jubilar de este Año Santo.
Como en cada encuentro quincenal, en su catequesis el Pontífice presentó un modelo de esperanza. Esta vez, fue un cardenal alemán “aun hoy poco conocido”: Nicola Cusano, gran pensador y servidor de la unidad del siglo XV. Cusano “no podía ver la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente”. Sin embargo – precisó el Pontífice - mientras viajaba como diplomático del Papa, rezaba y reflexionaba. Por eso sus escritos están llenos de luz.
Esperar lo que aún no se ve
El Papa León relató que muchos de sus contemporáneos vivían atemorizados; otros se armaban preparando nuevas cruzadas. En cambio, Nicolás, “eligió desde su juventud frecuentar a los que tenían esperanza, a los que profundizaban en nuevas disciplinas, a los que releían a los clásicos y volvían a las fuentes” porque “creía en la humanidad”.
Comprendía que hay opuestos que hay que mantener juntos, que Dios es un misterio en el que lo que está en tensión encuentra la unidad. Nicolás sabía que no sabía y por eso comprendía cada vez mejor la realidad. ¡Qué gran don para la Iglesia! ¡Qué llamada a la renovación del corazón! He aquí sus enseñanzas: hacer espacio, mantener juntos los opuestos, esperar lo que aún no se ve.
La Iglesia camina con la humanidad
El prelado alemán hablaba de una “docta ignorancia” que es “signo de inteligencia”, explicó el Pontífice, relatando que el protagonista de algunos de sus escritos es un curioso personaje: el idiota. “Es una persona sencilla, que no ha estudiado y hace a los sabios preguntas elementales que ponen en tela de juicio sus certezas”.
Lo mismo ocurre hoy en la Iglesia. ¡Cuántas preguntas cuestionan nuestra enseñanza! Preguntas de los jóvenes, preguntas de los pobres, preguntas de las mujeres, preguntas de los que han sido silenciados o condenados por ser diferentes de la mayoría.
Según el Santo Padre, “estamos en un tiempo bendito: ¡cuántas preguntas! La Iglesia se hace experta en humanidad, si camina con la humanidad y lleva en el corazón el eco de sus preguntas”.
Un viaje de esperanza
“Esperar es no saber. No tenemos ya las respuestas a todas las preguntas. Pero tenemos a Jesús. Seguimos a Jesús”, aseguró el Obispo de Roma. Entonces, explicó, “esperamos lo que aún no vemos. Entramos como exploradores en el mundo nuevo del Resucitado. Jesús nos precede. Aprendemos, avanzando paso a paso”.
Es un camino no sólo de la Iglesia, sino de toda la humanidad. Un viaje de esperanza.