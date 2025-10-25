No tenemos las respuestas a todas las preguntas, ¡pero tenemos a Jesús!: Papa León XIV

“El Jubileo nos ha hecho peregrinos de la esperanza precisamente por esto: ahora todo debe verse a la luz de la resurrección del Crucificado. Es en esta esperanza que somos salvados”. Con estas palabras, el Papa León XIV dio la bienvenida a miles de fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro para otra audiencia jubilar de este Año Santo.

Como en cada encuentro quincenal, en su catequesis el Pontífice presentó un modelo de esperanza. Esta vez, fue un cardenal alemán “aun hoy poco conocido”: Nicola Cusano, gran pensador y servidor de la unidad del siglo XV. Cusano “no podía ver la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente”. Sin embargo – precisó el Pontífice - mientras viajaba como diplomático del Papa, rezaba y reflexionaba. Por eso sus escritos están llenos de luz.

Esperar lo que aún no se ve

El Papa León relató que muchos de sus contemporáneos vivían atemorizados; otros se armaban preparando nuevas cruzadas. En cambio, Nicolás, “eligió desde su juventud frecuentar a los que tenían esperanza, a los que profundizaban en nuevas disciplinas, a los que releían a los clásicos y volvían a las fuentes” porque “creía en la humanidad”.