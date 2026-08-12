‘No tienen dónde esconderse’, advierte embajador de EU al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que será perseguido sin importar en qué país opere, luego de que el Departamento de Justicia de su país acusara a cuatro presuntos integrantes de la organización de intentar comprar armas y municiones en República Checa; “no tienen dónde esconderse”, afirmó.

“El alcance internacional del CJNG también es su vulnerabilidad. Estas acusaciones envían un mensaje claro al CJNG y a otras organizaciones narco-terroristas: dondequiera que operen, los perseguiremos. Junto con nuestros socios en México y nuestra red de aliados en todo el mundo, los encontraremos y los haremos rendir cuentas. No tienen dónde esconderse. La justicia será servida”, escribió Johnson en un mensaje publicado este miércoles en redes sociales.

EU acusa a integrantes del CJNG de intercambiar drogas por armas en Chequia

La declaración del embajador ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara este martes sobre cargos contra cuatro presuntos integrantes del CJNG, quienes fueron detenidos en junio en República Checa por intentar adquirir armas y municiones.

Los cuatro acusados tienen entre 23 y 63 años. Dos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal en Tampa, Florida, mientras que las extradiciones de los otros dos están pendientes.

A los cuatro se les acusa de conspiración para la importación de droga, tráfico de armas de fuego y otros delitos que pueden alcanzar una pena máxima de cadena perpetua.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los dos hombres que ya comparecieron ante la justicia estadounidense negociaron en República Checa la compra de armas que serían utilizadas para cometer actos de violencia contra carteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México.

Entre el armamento que presuntamente buscaban adquirir se encontraban distintos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsadas por cohetes y lanzadores de morteros, además de municiones y otros pertrechos.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que los acusados habrían ofrecido pagar por las armas con fentanilo y metanfetaminas importados a Estados Unidos para su distribución.

El CJNG fue designado como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Trump en 2025 y está acusado por Estados Unidos de dirigir una red mundial dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Las acusaciones contra los cuatro presuntos integrantes se suman a los cargos que Estados Unidos anunció la semana pasada contra integrantes de alto nivel del CJNG. En ese contexto, el gobierno estadounidense elevó a más de 100 millones de dólares las recompensas por información para capturar a líderes de la organización.

Con información de AFP.