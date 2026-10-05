Nobel de Medicina premia el interruptor de luz del cerebro

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este 5 de octubre a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética, técnica que permite encender y apagar la actividad de células nerviosas individuales. El anuncio se realizó en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia.

Deisseroth, de 54 años, desarrolla su trabajo en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Hegemann, de 71 años, investiga en la Universidad Humboldt, en Berlín, Alemania, y Nagel, de 73 años, en la Universidad de Würzburg, también en territorio alemán.

Los tres galardonados compartirán 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de 1.2 millones de dólares.

La Asamblea del Nobel destacó que el método desarrollado por los tres científicos se emplea actualmente en laboratorios de todo el mundo para estudiar el funcionamiento del cerebro.

Según el organismo, la optogenética abrió una nueva era en la neurociencia al permitir el control de células nerviosas y circuitos cerebrales mediante luz, lo que facilita el estudio de las vías que conducen al comportamiento y a la enfermedad.

El origen de la investigación premiada se encuentra en los estudios de Hegemann respecto a la manera en que un alga verde unicelular nada hacia la luz.

Junto con Nagel identificó una proteína que, al ser iluminada con luz azul, abre un canal que genera un impulso eléctrico. La introducción de esa proteína en otras células las vuelve sensibles a la luz.

Deisseroth trabajó posteriormente con el gen que controla esa proteína y creó un interruptor accionado por luz para las células nerviosas en cerebros de ratones vivos, lo que permitió activar y desactivar neuronas específicas durante experimentos con animales.

“Es un conjunto de herramientas muy preciso para hacer experimentos sobre cómo funciona el cerebro que son bastante difíciles de hacer de cualquier otra manera”, declaró Jeremy Berg, de la Universidad de Pittsburgh.

Berg se desempeñaba en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) a principios de la década de 2000, cuando otorgó a Deisseroth un financiamiento relevante para el proyecto.

Deisseroth relató que recibió la llamada de la Asamblea del Nobel instantes después de acostarse, luego de permanecer despierto hasta tarde en su casa del norte de California, donde trabajaba en artículos y enviaba correos electrónicos a sus alumnos.

“No hubo nada de sueño”, dijo a The Associated Press en una llamada telefónica realizada una hora después del anuncio.

Añadió que su siguiente tarea pendiente consistía en preparar los almuerzos escolares de sus hijos, quienes aún dormían.

“Esa es mi única obligación que tengo en las próximas horas, asegurarme de que les haga sus sándwiches”, señaló.

Thomas Perlmann, secretario del comité de medicina, indicó que logró comunicarse por teléfono con los tres galardonados el 5 de octubre de 2026.

Los intentos de The Associated Press por contactar a Hegemann y a Nagel no tuvieron éxito en un primer momento.

El reconocimiento de Medicina da inicio a la semana de los Nobel.

El galardón de Física se anunciará el martes 6 octubre; el de Química, el miércoles 7; y el de Literatura, el jueves 8.

El Premio Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes 9 de octubre, mientras que el Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el 12 de octubre de 2026.

En 2025, el Premio Nobel de Medicina fue entregado a tres científicos por sus investigaciones respecto al sistema inmune.