Nobel de Química premia el control de la quiralidad molecular

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a los científicos Henri Kagan y Kenso Soai por resolver cómo lograr que una reacción química produzca una sola imagen especular de una molécula, un hallazgo de aplicación directa en la fabricación de productos farmacéuticos, según se anunció el 7 de octubre de 2026 en Estocolmo, Suecia.

Soai es de nacionalidad japonesa y Kagan de nacionalidad francesa. Ambos compartirán los 12 millones de coronas suecas que acompañan al galardón, equivalentes a 1.2 millones de dólares.

El reconocimiento se centró en los descubrimientos que demostraron cómo pueden orientarse las reacciones químicas para favorecer una única imagen especular de la molécula, un trabajo que resultó clave para los químicos que diseñan procesos destinados a la elaboración de medicamentos.

Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, explicó que muchas de las moléculas esenciales para la vida existen en dos formas que son imágenes especulares entre sí, comparables a la mano izquierda y la derecha.

Los organismos vivos, sin embargo, utilizan casi exclusivamente una sola versión, un fenómeno conocido como homoquiralidad, derivado del término griego usado para “mano”, que desconcertó a los químicos durante más de un siglo.

“Así pues, el premio de este año se centra en la química fundamental”, declaró Linke durante la rueda de prensa del anuncio.

La relevancia práctica del hallazgo quedó expuesta por la propia institución que concede el galardón.

“Muchas de las moléculas de los fármacos se presentan en dos variantes que son imágenes especulares no idénticas entre sí: una tiene el efecto terapéutico, mientras que la otra puede provocar efectos secundarios innecesarios y, en ocasiones, perjudiciales”, señaló la Fundación Nobel.

Soai recibió la noticia mientras realizaba compras y participó por vía telefónica en la conferencia de prensa.

“Este es el día más emocionante de mi vida, estoy muy contento de compartir este premio con el profesor Henri Kagan”, afirmó el galardonado.

El Premio Nobel de Química es siempre el tercero que se concede durante la semana del Nobel y siguió a los de Medicina y Física, anunciados el día 5 y el día de octubre, respectivamente.

Aunque en ocasiones queda eclipsado por las categorías de Física, Literatura y Paz, el premio de Química ha reconocido descubrimientos de alcance histórico, entre ellos la fisión nuclear y las técnicas de secuenciación genética.

En 2025 el galardón recayó en Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de las estructuras metalorgánicas, construcciones moleculares con aplicaciones frente al cambio climático y la escasez de agua dulce.

Los galardonados recibirán las medallas de manos del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia que se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre de 2026, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

La entrega será seguida por un banquete en el Ayuntamiento de la capital sueca.

El Premio Nobel de la Paz, el único que no se entrega en Suecia, se concede por separado en Oslo, Noruega.