La red altamente clasificada que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos utiliza para sus comunicaciones internas, denominada NSA Net, quedó fuera de servicio este 17 de noviembre, según seis personas familiarizadas con el asunto citadas por CNN.

Hasta ese momento no existían indicios de que la interrupción obedeciera a un ciberataque.

NSA Net permite a los empleados de la agencia intercambiar información clasificada por un canal interno, en lugar de hacerlo por redes públicas susceptibles de verse comprometidas.

Mientras los técnicos determinaban la causa y el alcance de la falla, la agencia estableció un sistema de llegadas escalonadas para su personal, según las mismas fuentes.

La NSA, cuya sede se encuentra en Fort Meade, Maryland, no había respondido a las solicitudes de comentario de CNN ni de la Agence France-Presse al momento de la publicación.

Un funcionario estadounidense en activo y uno anterior señalaron que la interrupción no afectaría la capacidad de la agencia para transmitir información de inteligencia urgente al Presidente Donald Trump, quien se encontraba de viaje en Asia a bordo del Air Force One.

Ninguno de los dos funcionarios fue identificado y ninguno precisó qué sistemas alternos se emplearían para esas comunicaciones.

La caída se sumó a una serie de fallas técnicas registradas en Estados Unidos en los días previos.

El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener todos los despegues en el país a partir de las 15:36, hora del Este, y reabrió el espacio aéreo a las 20:15 del mismo día, después de que los sistemas de control de tráfico aéreo se sobrecargaran de datos y arrojaran lecturas inconsistentes.

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, atribuyó el episodio a una falla en equipos antiguos que siguen formando parte de la infraestructura y declaró en el programa Face the Nation with Margaret Brennan, de CBS News, que la interrupción de cinco horas podría estar vinculada con un enrutador cuyo reemplazo estaba previsto para 2006.

Las cancelaciones derivadas de esa falla superaron los 12 mil vuelos en dos días: 9 mil 132 el 13 de noviembre de 2026 y más de 3 mil el día 14 del mismo mes y año, con al menos mil retrasos adicionales.

A ese episodio se agregaron interrupciones en los servicios de Microsoft 365 y las afectaciones bancarias del 16 de noviembre, cuando JPMorgan Chase atribuyó sus problemas a un error de software en sus sistemas de hardware locales, descartó un ataque informático y aseguró que los clientes mantenían acceso a sus cuentas y fondos.

La plataforma DownDetector registró más de 4 mil 500 incidencias relacionadas con Chase y miles de avisos sobre Bank of America, Wells Fargo, US Bank y Zelle.