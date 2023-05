Yalitza Aparicio, la actriz mexicana de origen mixteco y embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) valora la importancia de la libertad de expresión y lamenta que para mucha gente tome mucho tiempo saber que ésta existe.

“Yo no tengo más de cinco años de haber descubierto que mi voz tenía un poder, como la de todos los demás, y que yo tenía la oportunidad de hablar y comunicar lo que estaba sucediendo en muchos lugares y lo que me estaba sucediendo a mí”, relató en un evento en la sede de la ONU en Nueva York con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que desde hace 30 años se celebra cada 3 de mayo.

Yalitza explicó que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en ese tipo de descubrimiento porque abren los horizontes de las personas, además de que pueden amplificar esas voces, sobre todo cuando les hablan en su idioma.

“En el caso de las comunidades indígenas existen las radios comunitarias que nos llevan información en nuestras lenguas originarias, nos permiten ver lo que está pasando más allá de lo que ven nuestros ojos”, dijo.

Pero esos medios van más allá y significan muchas oportunidades.

La oportunidad de soñar

“Las radios comunitarias llevan a diferentes puntos informaciones que nos permiten tener la oportunidad de soñar, tener la oportunidad de luchar por lo que queremos y por lo que muchas veces desconocemos que podemos hacer”, apuntó, recordando que fue gracias a estos medios que ella supo que en México existía la legítima defensa, una garantía que muchas mujeres desconocen y que llega a llevarlas a la cárcel injustamente.

“Siempre me he cuestionado ¿y si se nos permitiera que existieran más radios comunitarias para que estos mensajes llegaran a muchos puntos en muchos idiomas y más personas, dondequiera que estén, pudieran saber que existen leyes que nos protegen, que existen derechos que desconocemos?”

En su opinión, eso cambiaría enormemente el panorama porque habría más oportunidades y diversidad, además de respeto.

“Tendríamos un respeto que exigimos del resto de la sociedad, pero que muchas veces ni nosotros practicamos hacia nuestra persona. Sería un cambio muy grande que la libertad de expresión se exigiera en muchas lenguas”, afirmó.

La lengua es nuestra herramienta

La embajadora de la UNESCO destacó el papel esencial de las lenguas indígenas y de los medios de comunicación en esos idiomas. Para ella, la lengua es muy poderosa.

“Nuestra voz es nuestro poder, es una gran arma que tenemos. Y cada una de las lenguas que existen en las comunidades indígenas es eso, es nuestra herramienta, es nuestra arma para poder movernos por todo del mundo”.Y en estos movimientos, no se trata de que las comunidades indígenas aprendan del resto de la sociedad, subraya enfática.

“¡No! Es un intercambio en el que el resto de la sociedad, que no habla estas lenguas, aprende de esas comunidades y nosotros aprendemos cómo sobrellevar muchas cosas. Es justo eso: un intercambio entre los hablantes y los no hablantes. Es esencial mantener estos espacios en los que podamos compartir toda esta información”.

Genocidios inadvertidos

En sus reflexiones, Yalitza advirtió sobre el mal uso y los sesgos de la información, subrayando la facilidad con que se puede propagar la desinformación en las redes sociales.

“En muchas ocasiones, en las comunidades indígenas hay atentados, genocidios, que sólo se conocen en ese punto, y cuando sales de ahí todo está funcionando bien, no ha pasado nada y te sorprende cómo esa noticia no llegó a otro punto cuando es un problema muy grande. Hablar de genocidios en comunidades indígenas es un tema muy delicado, y que muchas veces no se sepa fuera ni alrededor de ellas, es triste”.

Por lo mismo, la actriz piensa que los medios en lenguas indígenas deberían tener enlaces externos para dar a conocer lo que sucede en las comunidades que las hablan. El vínculo no debe limitarse a traer la información de fuera, debe funcionar en ambos sentidos.