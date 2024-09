Hacer un mundo más justo, seguro y sostenible para todos fue el centro de un abanico de ideas nuevas y audaces que se desplegaron a lo largo de la última sesión de los Jornadas de Acción de la Cumbre del Futuro, con mensajes de esperanza y cambio, que llegaron tanto de los jóvenes como del Secretario General de la ONU, António Guterres.

«Mirando hacia fuera, veo líderes mundiales. Veo alcaldes y legisladores. Veo a la sociedad civil, al sector privado, a académicos, artistas, activistas y jóvenes», dijo el máximo responsable de la ONU en la apertura de la jornada en el Salón de la Asamblea General. «Venís de todos los rincones del mundo, de todas las generaciones y de todas las profesiones. Amigos, así es el multilateralismo eficaz, inclusivo y en red».

«Hace cuatro años, iniciamos el proceso que nos trae hoy aquí porque vimos un mundo en problemas, desgarrado por los conflictos y las desigualdades, amenazado por el caos climático y las tecnologías no reguladas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en peligro, con muchos países ahora sumidos en una deuda desastrosa y una crisis del coste de la vida», añadió.

«Así pues, iniciamos un viaje para reformar y renovar el sistema internacional de modo que esté a la altura del momento y sea apto para el futuro», dijo Guterres.

Jóvenes agentes del cambio: Hay que hacer algo

La nigeriana Oluwaseun Ikusika, embajadora mundial de la juventud, explicó a Noticias ONU el motivo de su presencia el sábado en la sede de las Naciones Unidas.

«Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a los líderes mundiales para que intervengan, porque si nos fijamos en lo que está ocurriendo ahora mismo, hay altos índices de genocidio y feminicidio en todas partes», afirmó.

Y agregó que «es muy importante que se comprometan plenamente con la protección. Para que avancemos, para que consigamos lo que queramos para 2030, hay que hacer algo».

Hannah Ettelstein, una joven activista de Estados Unidos, también habló de sus esperanzas de cambio.

«Espero que la gente plantee conversaciones difíciles», dijo a Noticias ONU. «Oigo muchas conversaciones del tipo ‘Oh, queremos construir este futuro, queremos incluirte’. Pero eso es mucha palabrería, y quiero ver qué medidas ha adoptado la ONU para aplicar realmente el cambio e incluirnos en las conversaciones más allá de una conferencia de una semana».

No se repriman

Noticias ONU también habló con el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, conocido por su papel protagonista en la serie de HBO Juego de Tronos, que es un apasionado defensor de la acción por el clima y la igualdad de género y Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

«La ONU es algo increíble, creada tras la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de que pudiéramos dejar de meter la pata a una escala como aquella», afirmó. «Lograr que más de 190 países se unan es bastante espectacular y aun así avanzar»

«¿Es lento? Sí», reconoció. Sin embargo, afirmó que las cosas avanzan en la dirección correcta, aunque la desigualdad que existe en todo el mundo es el mayor reto y debe abordarse. Para resolver los problemas, es importante que todas las generaciones participen y estén representadas para tener diferentes perspectivas, añadió.

«Creo en los seres humanos, y todos queremos lo mismo», afirmó. «Queremos un mañana mejor y un futuro mejor para nuestros hijos».

En cuanto a cómo conseguirlo, dijo que tenía un mensaje para los jóvenes de hoy: «No os reprimáis».

Abriendo nuevos caminos, de lo digital a la seguridad

Las sesiones del sábado se centraron en tres temas prioritarios: digitalización y tecnología; paz y seguridad; y desarrollo sostenible y financiación.

A lo largo del día, dirigentes, expertos y representantes de la sociedad civil expusieron los avances ya en marcha y presentaron planes para el futuro.

Un futuro sostenible para todos

La vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, calificó el evento de hoy como «una plataforma para mentes brillantes» para compartir sus ideas, desde académicos que desarrollan nuevas propuestas y miembros de la sociedad civil que trabajan directamente con las comunidades hasta responsables políticos que sortean obstáculos políticos y normativos.

Necesitamos ideas nuevas y audaces

«Esto no puede seguir así», afirmó. «Necesitamos ideas nuevas y audaces».

Durante los últimos nueve meses, los Estados miembros han estado negociando el Pacto para el Futuro y el estado actual del desarrollo ha estado en el centro de los debates, teniendo en cuenta los retos emergentes y futuros, desde la inteligencia artificial hasta las armas modernas, que han suscitado reflexiones sobre cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar el proceso de desarrollo y cómo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede sentar las bases de la solidaridad mundial.

El mundo necesita inversiones igualmente audaces en todos los ámbitos, incluida la seguridad alimentaria, la energía verde y la conectividad digital, pero el reto va más allá de un simple problema de dólares y céntimos, afirmó.

Pacto de futuro

El sistema financiero internacional no puede proporcionar la red de seguridad que muchos países -en particular los países en desarrollo- necesitan hoy para alcanzar los Objetivos, afirmó Mohammed.

Por eso, el Pacto de Futuro envía un mensaje inequívoco: es hora de reformar urgentemente la arquitectura financiera internacional para, entre otras cosas, proporcionar un apoyo eficaz y equitativo a los países durante las crisis sistémicas y hacer frente al urgente desafío del cambio climático.

«La ambición y el impulso no se detienen hoy», dijo. «En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará el año que viene, debemos aprovechar este impulso para crear un nuevo marco de financiación que pueda alcanzar los objetivos y llevarnos a la próxima década. Espero que se unan a mí en el compromiso de invertir en esperanza, invertir en desarrollo sostenible e invertir en un futuro mejor para todos.»

Cumbre del Futuro

La Cumbre del Futuro se celebrará del 22 al 23 de septiembre, justo antes del inicio del debate general anual en el Salón de la Asamblea General de la ONU.

El sábado, el presidente de la Asamblea General, Philémon Yang, presentó el Pacto de Futuro al organismo mundial tras reunirse y consultar con los Estados Miembros durante los últimos días, según su portavoz Sharon Birch.

«Insta a todos los Estados miembros a apoyar la adopción del Pacto y sus anexos por consenso en la Cumbre del Futuro de mañana domingo 22 de septiembre de 2024», dijo.

«Será un momento histórico para volver a comprometernos con un futuro mejor para todos, en todas partes», añadió.

El Secretario General, por su parte, debatió el sábado los anexos centrados en la reducción de las brechas digitales y una declaración para el futuro, que también se espera que se adopten el domingo en la Cumbre del Futuro.

Dijo que el Pacto Mundial Digital debe ser un plan para cerrar las brechas digitales, y el primer acuerdo universal sobre inteligencia artificial, sentando las bases para una plataforma global centrada en la ONU que reúna a todos los actores.

La Declaración sobre las Generaciones Futuras debe comprometer a los líderes a tener en cuenta el mañana a la hora de tomar decisiones hoy, dijo, y añadió que la igualdad de género y los derechos humanos deben entretejerse en todos los aspectos de estos textos, reflejando el hecho de que son fundamentales en todos los ámbitos de la vida.

«Los temas centrales de estos textos -justicia, derechos, paz e igualdad- han animado mi trabajo durante décadas y me han impulsado a seguir adelante», afirmó. «Lo mismo puede decirse de muchos de ustedes. No me rendiré, y sé que ustedes tampoco lo harán. La adopción de estos textos no será el final del viaje. Será simplemente el final del principio».