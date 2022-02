$!Nuevo derrame de petróleo en Ecuador se suma a la cadena de desastres provocados por la erosión del río Coca

Colectivos y organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos reclaman que el Estado ecuatoriano haya privilegiado la continuidad de la producción petrolera pero haya postergado la atención a los habitantes de las poblaciones cuyos suelos y aguas se han contaminado y que ahora están desconectados debido a la pérdida de un tramo de la carretera que comunica a Quito con Lago Agrio. Los hechos sucesivos de roturas de los ductos y derrumbes de la vía no se han detenido desde que se inició la erosión regresiva.

Más de 27 mil pobladores indígenas amazónicos que viven río abajo vieron afectados sus derechos al uso de agua limpia y saludable, a la alimentación, y sus chakras desaparecieron debajo de la corriente del río. Hasta la fecha de esta publicación, aseguraron que no han recibido ningún tipo de compensación por parte del Estado ecuatoriano, tal como ordena su legislación.

“Esto es tóxico”, advirtió un trabajador de Petroecuador mientras recogía tierra manchada de petróleo y la guardaba en bolsas plásticas. Otro trabajador de la contratista Pecs vestía un traje de protección, botas y mascarilla, mientras esperaba que la manguera succionara el petróleo hacia el camión vacuum, pero el resto de obreros a su alrededor no contaban con protección alguna. El concentrado hedor a petróleo se sumaba al paisaje apocalíptico del inmenso socavón por donde ahora los vecinos del lugar suben y bajan a diario sin ninguna seguridad. Decenas de trabajadores de las empresas Pecs, Welding, Arcoil y Corena iban de un lado a otro cargando mangueras de presión, tubos plásticos, bolsas, picos, palas. Junto a los riachuelos manchados con petróleo, algunos trabajadores colocaban material absorbente con el fin de capturar las manchas negras, pero horas después, ese material lucía igual, mientras el petróleo se filtraba por la tierra. La película multicolor que produce el hidrocarburo en la superficie del agua avanzaba sin que pueda ser capturada por esos materiales de absorción.

Entre el sitio de la rotura del oleoducto y el cauce de agua hay 800 metros, aproximadamente. “Teniendo en cuenta que es pendiente, que el crudo está con temperatura [alta], entonces fluye como agua -precisó Fajardo-; no podíamos llegar tan rápido, pero a pesar de eso, ya en una hora teníamos conformadas las piscinas, con lo cual gran parte del volumen de crudo se retuvo en tierra”.

Florencia, además, es una de las afectadas por la erosión regresiva del Coca. Ella, junto a su familia, viven en una de las zonas afectadas por este fenómeno geológico y asegura que, hasta el momento, no ha recibido propuestas concretas de reubicación por parte de las autoridades del Estado o de los gobiernos locales.

lorencia, como nos ha pedido que la llamemos para proteger su identidad, comenzó a trabajar en el sitio la noche del viernes 28. Cuenta que lleva más de 12 años como parte del equipo de remediación de Petroecuador y desde entonces ha ganado siempre un sueldo básico por su trabajo. Sus jornadas no duran ocho horas, sino doce o más.

Jairo Cabrera tenía una propiedad que colindaba con la cascada de San Rafael. Con el inicio de la erosión perdió su tierra y con ella también su fuente de ingresos como emprendedor turístico. “Lo que no pudo el terremoto de 1987 lo pudo este socavón”, dice Cabrera, aludiendo a un sismo que el 5 de marzo de ese año se cobró la vida de más de 1000 habitantes y cuyo epicentro fue, precisamente, en la zona donde hoy se encuentra el socavón. “El daño psicosocial es de carácter irreversible”, dice.

Contradicciones

Los habitantes del lugar aseguran que el día del último derrame no llovió. Un campesino del lugar, que prefirió no ser identificado, incluso dijo que lo de las lluvias y lo de la piedra “son mentiras”, y que la razón de la rotura del ducto fue “por una mala suelda que la hicieron al apuro”. Otros vecinos de El Chaco coincidieron en que hubo una piedra que se deslizó y rompió la tubería, pero añadieron que la roca no cayó por las lluvias ni por el debilitamiento del suelo sino porque “había maquinaria de la empresa trabajando ahí arriba y botó piedras”.

OCP Ecuador publicó una imagen la tarde del domingo 30 de enero en la que aparece un trabajador junto a una roca de cerca de dos metros de alto y algunas cuentas del Estado la replicaron. Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informaba periódicamente sobre la presencia de su personal en la zona acompañando las labores de remediación.