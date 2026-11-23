El consejo de administración de NVIDIA Corporation restituyó a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, con efecto inmediato, según el anuncio emitido el 23 de noviembre de 2026 desde Santa Clara, California. La decisión se tomó por voto unánime de los integrantes del órgano directivo.

El consejo informó que adoptó la medida después de una serie de conversaciones y reuniones con Huang, tras las cuales quedó satisfecho respecto a su franqueza y a su capacidad para dirigir la compañía. El órgano directivo también señaló que recibió información de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos y concluyó que la reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional. Harvey C. Jones, presidente del consejo, afirmó que el regreso de Huang responde al interés de accionistas, empleados, socios y clientes, y expresó que los consejeros tienen “toda la confianza en Jensen”. Jones permanecerá como presidente del consejo y Colette Kress, quien fungió como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera de la empresa.

La restitución revierte la postura que el propio consejo había sostenido días antes. Huang renunció a la presidencia, a la dirección ejecutiva y a su asiento en la junta el 12 de noviembre de 2026, con lo que concluyó una gestión de 33 años en la compañía que cofundó en 1993, y ese mismo día Kress asumió la dirección ejecutiva de manera interina mientras se buscaba un sucesor permanente. El 17 de noviembre del mismo año, Jones declaró al inicio de la conferencia de resultados trimestrales que el consejo había aceptado la renuncia por unanimidad y que no tenía intención de reinstalarlo, pese a que el empresario manifestó públicamente su disposición a volver si el órgano directivo lo consideraba conveniente. Kress abrió la primera reunión general con empleados posterior a la salida con la frase “sigamos adelante”, según información difundida por CNBC.

La salida de Huang ocurrió en medio de una investigación interna derivada de reportes sobre un presunto esfuerzo de inteligencia extranjera dirigido contra él y sobre relaciones personales con al menos dos mujeres, entre ellas una ejecutiva a la que la inteligencia estadounidense vinculó con los servicios de inteligencia de China. El Gobierno chino negó las acusaciones de espionaje. El 8 de noviembre de 2026, Huang reconoció ante los empleados de la empresa que había sido infiel a su esposa. La decisión del consejo de aceptar la renuncia generó críticas en el sector tecnológico y una carta abierta con más de 100 mil firmas digitales que pedía su retorno, entre ellas la del director ejecutivo de Shopify, Tobias Lütke.

El consejo precisó que la investigación, a cargo de un comité integrado solo por consejeros independientes y con asesoría legal externa, continuará hasta su conclusión, y que Huang la respalda y cooperará con ella. El órgano directivo creó además un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, también conformado únicamente por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento en materia comercial y los riesgos de seguridad nacional, y la empresa inició la búsqueda de un nuevo director de cumplimiento que reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo. NVIDIA señaló que seguirá cooperando con las investigaciones e indagatorias gubernamentales en curso. Tras el anuncio, las acciones de la compañía, que cotizan en el NASDAQ bajo la clave NVDA, subieron más de 25 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado.