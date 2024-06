En su editorial de este viernes, el diario The New York Times pidió al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, abandonar la contienda por su “incapacidad” para enfrentar a Donald Trump, candidato del Partido Republicano, un día después de su desempeño en el debate transmitido por la cadena CNN.

En el artículo, el periódico estadounidense señaló que “Biden no es el hombre que era hace cuatro años”, por lo que, según el citado rotativo, no podría ser capaz de vencer al ex Mandatario de EU en las elecciones de noviembre del presente año.

“El camino más claro para que los demócratas derroten a un candidato definido por sus mentiras es tratar con sinceridad al público estadounidense: reconocer que Biden no puede continuar su carrera y crear un proceso para seleccionar a alguien más capaz de ocupar su lugar para derrotar a Trump en noviembre”, enfatizó el NYT, en la cual describió las acciones durante el debate, que le valieron fuertes críticas al Mandatario estadounidense.

“[Biden] apareció el jueves por la noche como la sombra de un gran servidor público. Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó pedir cuentas a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus planes escalofriantes”, indicó el diario, que también aseveró que el Presidente no logró convencer al público y que el partido demócrata necesitaba a un candidato que pudiera ganar las elecciones de noviembre de 2024.

“Estados Unidos necesita un oponente más fuerte al probable candidato republicano [...] Decidir que habrá un nuevo candidato demócrata en esta etapa avanzada de la campaña no es una decisión que se tome a la ligera, pero refleja la escala y la gravedad del desafío que Trump plantea a los valores e instituciones de este país y la incapacidad de Biden para enfrentarlo”, insistió.

Por su parte, en su editorial, el diario Wall Street Journal aseveró que Biden debería renunciar a la carrera por la reelección, tras demostrar en el debate de un día antes que “ya no está capacitado para gobernar otros cuatro años”.

El citado rotativo planteó la necesidad urgente de considerar un reemplazo para el Mandatario demócrata en la boleta electoral, ante las limitaciones que tuvo en el debate. El texto destacó que Biden mostró dificultades para hablar con claridad y completar frases coherentes.

El WSJ también mencionó en su editorial que la respuesta del presidente frente a Trump fue insuficiente y poco convincente, lo cual habría permitido al ex Mandatario ganar el debate, pese a su rendimiento mediocre.

El diario estadounidense resaltó que, a pesar de algunos momentos de lucidez por parte de Biden, su desempeño general, sin guion y teleprompter, fue visto por los votantes como desorientado y perdido.

El Wall Street Journal concluyó que la situación actual planteaba a los demócratas una difícil decisión, de mantener a Biden como nominado con todos los riesgos que ello implicaba, o buscar activamente un nuevo candidato que pudiera ofrecer una alternativa más sólida y competitiva para las elecciones venideras, subrayando la importancia de esta reflexión, no sólo para el futuro de dicho Partido, sino para “el bienestar del país en general”.

Por su parte, Trump afirmó que el problema de Biden no eran sus 81 años de edad, sino su incompetencia. También se preguntó cómo Estados Unidos iba a poder sobrevivir “cinco meses más” con Biden en el poder. “Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país”.

“El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia. Es tremendamente incompetente [...] El Biden del escenario de ayer es el mismo que nos dio fronteras abiertas y una inflación disparada”, dijo el magnate neoyorquino, en Chesapeake, Virginia, durante su primer mitin tras el debate presidencial.

“Cuando pienses en el Joe Biden que viste en el debate hazte una pregunta: ¿crees que un hombre que ha sido vencido por unas escaleras, al que lo ha tirado su bicicleta, que perdió una batalla con una chaqueta y está constantemente perdido conseguirá estar cuatro años más en la Casa Blanca?”, señaló Trump, en un video publicado en su red Truth Social.

En la grabación al actual Mandatario estadounidense tropezando al subir las escaleras del avión presidencial, en 2021. Además de que se le observaba cayendo al intentar bajar de una bicicleta, en 2022.

En tanto que Barack Obama, ex Presidente de los Estados Unidos, apoyó a Biden al indicar que las “malas noches de debate” podían suceder.

“Suceden malas noches de debate, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente de a pie toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo”, escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a Biden y Trump, respectivamente.

El ex Presidente escribió a Biden como “alguien que dice la verdad y que distingue el bien del mal” y a Trump como “alguien que miente entre dientes para su propio beneficio”.

“Anoche eso no cambió, y por eso hay tanto en juego en noviembre”, añadió el político demócrata, que también compartió en sus redes un enlace para contribuir con un donativo a la campaña de Biden, quien por su parte, estuvo en Raleigh, Carolina del Norte, donde intentó poner freno en el suyo a las críticas recibidas por su desempeño en el debate.

“No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, recalcó Biden, quien también admitió que no caminaba “con tanta facilidad” como solía, no hablaba de manera “tan fluida”, ni debatía tan bien como en el pasado, pero sabía “decir la verdad” y hacer su labor.

“Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí, ganamos las elecciones”, dijo el Presidente estadounidense.