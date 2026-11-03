Obama y Clinton llaman a votar por los demócratas en elecciones de EU

Los ex presidentes de Estados Unidos Barack Obama y Bill Clinton llamaron a los estadounidenses este martes a acudir a las urnas y a respaldar las propuestas del Partido Demócrata durante la jornada de las elecciones intermedias, en las que se renuevan el Congreso y varias gubernaturas.

Ambos difundieron sus mensajes a través de sus cuentas en la red social X, donde destacaron la importancia de participar en los comicios.

“Este Día de las Elecciones, tienes el poder de cambiar la dirección de este país, pero solo si votas”, publicó Obama, quien también pidió a los ciudadanos localizar sus centros de votación mediante el sitio IWillVote.com.

“Contacta a tu familia y amigos para asegurarte de que ellos también voten hoy”, agregó.

Clinton centró su mensaje en las propuestas demócratas en materia económica, de salud, política exterior y comercio.

“Mereces un gobierno que trabaje tan duro por ti como tú lo haces por tu familia”, señaló el ex Presidente, quien aseguró que su partido buscará disminuir el costo de vida, proteger los servicios médicos, terminar con conflictos bélicos y frenar las políticas arancelarias que encarecen los productos.

“Si no lo has hecho ya, espero que votes hoy. ¡Es hora de que volvamos a poner a las personas en primer lugar!”, expresó.

Los llamados coincidieron con la apertura de las urnas a las 06:00 horas en varios estados del oriente del país, entre ellos Maine, Nueva York y Virginia, donde millones de electores comenzaron a emitir su voto en una elección que mide la aprobación del Presidente Donald Trump y de las medidas adoptadas en los dos primeros años de su segundo mandato.

En Raleigh, Carolina del Norte, James Moore, de 57 años, elector registrado como demócrata, calificó los comicios como una oportunidad para oponerse a Trump y al Congreso controlado por los republicanos, y mencionó la guerra con Irán y el proyecto de ley impulsado por el mandatario que, según dijo, podría dejar a millones de personas sin acceso a la atención médica.

“Ahora pago más por todo, quiero decir, el gas, las facturas de servicios públicos, todo está subiendo. Así que espero que mi voto de hoy genere algún cambio al respecto”, declaró.

En sentido contrario, Mark Barker, republicano de Palm Beach Gardens, Florida, afirmó que Trump realiza un “trabajo magnífico” y citó la guerra con Irán y las acciones para asegurar la frontera sur.

“Necesitamos obtener el control del Senado y la Cámara de Representantes porque, de lo contrario, será un caos”, añadió.

Los llamados de los dos ex presidentes se sumaron al editorial que la junta editorial de The New York Times publicó el 27 de octubre, en el que pidió a los electores votar por candidatos demócratas para exigir cuentas al Mandatario y a los legisladores republicanos.

“Votar por un candidato demócrata es la mejor manera para que los estadounidenses repudien la gestión del Gobierno de Trump durante los últimos dos años”, afirmó el diario, que atribuyó al Presidente un daño al Estado de derecho durante los primeros 21 meses de su segundo mandato, mediante el desacato a decisiones judiciales, el uso político del Departamento de Justicia y la concentración de facultades en el Ejecutivo.

El periódico también cuestionó las políticas arancelarias, el aumento del costo de vida y los beneficios fiscales otorgados a los sectores de mayores ingresos, así como la guerra contra Irán y el acercamiento con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Este Congreso ha cedido su poder con entusiasmo”, sostuvo, al señalar que la mayoría republicana en el Legislativo prácticamente no ha ejercido sus facultades de supervisión.

Durante el tramo final de la campaña, los republicanos destinaron decenas de millones de dólares a estados y distritos que Trump ganó con holgura en la elección de hace dos años, mientras los demócratas apostaron a que el descontento por el aumento de los costos deprima la participación republicana.

Los resultados definirán la integración de la Cámara de Representantes y del Senado, así como las gubernaturas en disputa.