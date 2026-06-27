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Obispos de Venezuela convocan Jornada de Oración por las víctimas del terremoto

Al convocar la jornada, mañana, domingo 28 de junio, la Conferencia Episcopal de Venezuela expresa su agradecimiento al Papa León XIV, a las iglesias del continente, y a la comunidad internacional por sus prontas manifestaciones de cercanía y ayuda
Vatican News |
27/06/2026 08:14
27/06/2026 08:14

“No están solos, hay un pueblo y una Iglesia que camina a su lado”, expresan los obispos de la Conferencia episcopal venezolana (CEV), al convocar a una Jornada nacional de Oración, mañana, domingo 28 de junio, por las víctimas, heridos, familias y comunidades que han sufrido los estragos de los terremotos. “Con profundo dolor, pero con la mirada firmemente puesta en la esperanza cristiana”, se lee en un comunicado de la CEV – “elevamos nuestras fervientes oraciones al Padre de las Misericordias por el eterno descanso de los fallecidos”, que extienden a sus familiares y allegados, así como por la pronta recuperación de todos los heridos.

La Iglesia venezolana, tras el doble terremoto que, el pasado miércoles, 24 de junio, sacudió a Venezuela dejando “una estela de pérdidas humanas, heridos y cuantiosos daños materiales que enlutan y conmueven a toda la nación”, se solidariza de manera, especial con los habitantes de las zonas más afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello y Morón, Tucacas y demás regiones impactadas, “donde el dolor y la incertidumbre se hacen sentir con mayor fuerza.

En la convocatoria a la Jornada Nacional de Oración, los obispos llaman a cada diócesis, parroquia y comunidad cristiana a animar y organizar la iniciativa para que todos puedan participar con la “confianza puesta en Dios, para que la oración compartida sea bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza en cada hermano y hermana que sufre”.

La cercanía del Papa y de Iglesias del continente

Los obispos expresan también “profundo agradecimiento a las iglesias hermanas del continente, a Su Santidad el Papa León XIV y a la comunidad internacional por sus prontas manifestaciones de cercanía y afecto”. Reconocen y valoran también el “esfuerzo heroico” de los cuerpos de Protección Civil, personal médico y voluntarios que arriesgan sus vidas en las labores de salvamento.

Por último, el comunicado de la CEV recuerda que a través de Cáritas Venezuela y las Cáritas diocesanas, se ha activado una red nacional de solidaridad y se han dispuesto centros de acopio en la sede del episcopado, en templos parroquiales y diocesanos, para recibir insumos necesarios como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y ropa en buen estado para atender de inmediato a los damnificados. Además, de las cuentas disponibles para la colaboración económica disponibles a través de la página web: https://caritasvenezuela.org/donaciones/

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