Obispos de Venezuela convocan Jornada de Oración por las víctimas del terremoto

“No están solos, hay un pueblo y una Iglesia que camina a su lado”, expresan los obispos de la Conferencia episcopal venezolana (CEV), al convocar a una Jornada nacional de Oración, mañana, domingo 28 de junio, por las víctimas, heridos, familias y comunidades que han sufrido los estragos de los terremotos. “Con profundo dolor, pero con la mirada firmemente puesta en la esperanza cristiana”, se lee en un comunicado de la CEV – “elevamos nuestras fervientes oraciones al Padre de las Misericordias por el eterno descanso de los fallecidos”, que extienden a sus familiares y allegados, así como por la pronta recuperación de todos los heridos.

La Iglesia venezolana, tras el doble terremoto que, el pasado miércoles, 24 de junio, sacudió a Venezuela dejando “una estela de pérdidas humanas, heridos y cuantiosos daños materiales que enlutan y conmueven a toda la nación”, se solidariza de manera, especial con los habitantes de las zonas más afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello y Morón, Tucacas y demás regiones impactadas, “donde el dolor y la incertidumbre se hacen sentir con mayor fuerza.

En la convocatoria a la Jornada Nacional de Oración, los obispos llaman a cada diócesis, parroquia y comunidad cristiana a animar y organizar la iniciativa para que todos puedan participar con la “confianza puesta en Dios, para que la oración compartida sea bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza en cada hermano y hermana que sufre”.

La cercanía del Papa y de Iglesias del continente

Los obispos expresan también “profundo agradecimiento a las iglesias hermanas del continente, a Su Santidad el Papa León XIV y a la comunidad internacional por sus prontas manifestaciones de cercanía y afecto”. Reconocen y valoran también el “esfuerzo heroico” de los cuerpos de Protección Civil, personal médico y voluntarios que arriesgan sus vidas en las labores de salvamento.

Por último, el comunicado de la CEV recuerda que a través de Cáritas Venezuela y las Cáritas diocesanas, se ha activado una red nacional de solidaridad y se han dispuesto centros de acopio en la sede del episcopado, en templos parroquiales y diocesanos, para recibir insumos necesarios como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y ropa en buen estado para atender de inmediato a los damnificados. Además, de las cuentas disponibles para la colaboración económica disponibles a través de la página web: https://caritasvenezuela.org/donaciones/