Con 29 votos a favor, un sufragio en contra, una abstención y dos países ausentes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó la resolución “Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y la Institución del Asilo Diplomático”.

La mayoría de los miembros de la OEA condenaron “enérgicamente” la incursión de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada mexicana en Quito, donde arrestó, la noche del 5 de abril de 2024, a Jorge Glas Espinel, Vicepresidente ecuatoriano.

La resolución -presentada por las delegaciones colombiana y boliviana- resolvió “condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”.

El documento aprobado en el Consejo Permanente de la OEA reafirmó “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas” e hizo un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables.

La resolución reafirmó también “la obligación” que tienen los Estados de “respetar en su integridad”, las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y recordó que los diplomáticos estaban obligados “a no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado receptor.

Asimismo, exhortó a Ecuador y México a que “inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a su disposición “los buenos oficios” de la OEA para facilitarlo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México en Quito, que fueron proyectadas en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, se observa al ministro Roberto Canseco Martínez, actual Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la representación diplomática mexicana, siendo agredido por algunos elementos de la Policía Nacional de Ecuador -quienes apuntan sus armas largas en su contra-, mientras otros sacan de la sede diplomática mexicana al ex vicepresidente ecuatoriano.

Estados Unidos rectificó postura

El mismo día, el presidente López Obrador aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, rectificó su postura para condenar más enérgicamente el asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México, luego de que le envió los videos sobre la irrupción al inmueble y las agresiones a personal diplomático.

“Envié el fragmento del video al Presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del Gobierno de Estados Unidos ambigua, y en respuesta como ayer se dio a conocer el video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera”, señaló el mandatario mexicano.

“Salió ayer el asesor de asuntos de Seguridad [Jake Sullivan], con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos, estamos esperando lo mismo del caso de Canadá [...] Aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de Seguridad, agradecemos ese gesto de solidaridad“, abundó-

López Obrador informó que se pospuso para el 10 de abril de 2024 la presentación de la denuncia en contra de Ecuador, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el asalto a la sede diplomática mexicana en Quito, debido a que se “ajustarán algunas cosas”.

“Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia, se analizó temprano, y sí originalmente se tenía pensado presentar la denuncia hoy, pero lo vamos a hacer mañana”, confirmó López Obrador.

“[Hay que hacer] una buena revisión porque hay expectativas, sobre todo para buscar la no repetición, pero se tiene que pensar bien exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador, porque no es nada más México, es el orden mundial y el respeto a las normas internacionales entonces no es cualquier trámite”, insistió el presidente mexicano.

Un día antes, tras sostener que el asalto a la Embajada de México en Ecuador fue un acto atroz, el político tabasqueño advirtió que si no se respetaba el derecho internacional, las naciones terminarían viviendo como gorilas.

Durante una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el mandatario mexicano agradeció la solidaridad de ese país sudamericano y reiteró que México denunciará la irrupción armada de la Embajada en Quito, ante la Corte Internacional de Justicia.

”Me da mucho gusto escucharte, expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del Gobierno que tú encabezas. Este penoso asunto de la toma de nuestra Embajada, del asalto a nuestra Embajada en Ecuador, es algo totalmente violatorio de nuestra soberanía, del derecho internacional, es un acto autoritario por donde se le vea”, señaló López Obrador.

”Y vamos nosotros a presentar nuestra denuncia en organismos internacionales, vamos a presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Para que esto, como tú lo mencionas presidente Lula, no se repita, porque es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas”, enfatizó.

Por su parte, el mandatario brasileño informó a López Obrador que tenía intenciones de visitar México luego de las elecciones del 2 de junio de 2024 y antes de que concluyera su mandato.

”Lo llamo para transmitirle la total solidaridad hacia usted y hacia el pueblo mexicano de parte del Gobierno de Brasil [...] Quiero hacer una visita a México mientras usted esté en la Presidencia, porque de esta manera conocería yo ya a la nueva Presidenta y porque también tengo ganas de comer un taquito, tomarme un tequila y comerme unos grillos de México” comentó Lula da Silva.

El Presidente mexicano celebró el interés de Lula, a quien anticipó que planeaba sostener una conversación para “agrupar” a los gobiernos “progresistas” de América. Mientras que el brasileño le recordó que solo se trataría de un encuentro entre México, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia, a lo que López Obrador reviró: “pocos, pero mejores y bien definidos”.