Ofrece EU recompensa de Dls. 10 millones para capturar a Iván Archivaldo

El Gobierno de Estados Unidos publicó una recompensa de 10 millones de dólares para quien ayude a la localización y detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En una publicación del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, difunde el cartel de la recompensa para quien considera es el líder de la facción de “Los Chapitos”.

“10 millones de dólares de recompensa por el líder de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa”, indicó en redes sociales.

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos conocidos como ‘Los Chapitos’ heredaron redes de tráfico de drogas de su famoso padre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”.

“Guzmán Salazar se encuentra fugitivo y debe ser considerado que está armado y es peligroso”, asentó.

En una publicación más amplia, el ICE lo señala de coordinar actividades para el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana desde México a través de la frontera con Estados Unidos.

Advierte que “Los Chapitos” y otros socios dentro del Cártel de Sinaloa han utilizado la violencia en la entidad y en Estados Unidos para proteger la distribución de las drogas.

Y muestra de su poderío, destacó la respuesta que se tuvo en Culiacán durante 2019, cuando detuvieron a su hermano Ovidio Guzmán López y que las autoridades debieron dejarlo en libertad.