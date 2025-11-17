Ojalá Trump dialogue con Maduro, expresa Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la intención del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de buscar conversaciones con el Mandatario venezolano Nicolás Maduro y afirmó que ojalá esto ocurra, porque su Gobierno no está a favor de las invasiones.

“Ojalá, ojalá. Nosotros somos un País que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones”, comentó en su conferencia mañanera.

Asimismo, mencionó que México podría ayudar a ambas naciones en lo que se ofrezca con el fin de alcanzar la paz.

“Entonces, que se dé. En lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados”, agregó.

Trump dijo el domingo que Estados Unidos “podría tener algunas conversaciones” con el Presidente venezolano, una posible vía diplomática mientras su país refuerza su presencia militar cerca de ese país con la llegada de su portaaviones más avanzado.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre las posibles conversaciones con Maduro, pero afirmó que “Venezuela querría hablar”.

El hecho se produce mientras el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una serie de ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.