OMS avala uso de emergencia de vacuna CanSino; muertes se reducen 21%

La Organización Mundial de la Salud anunció la aprobación de emergencia de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), denominada Convidecia, desarrollada por la empresa china CanSino Biologics.

Según un comunicado del organismo internacional, la vacuna se basa en un adenovirus humano modificado, se administra en una sola dosis y está recomendada por la OMS para todos los grupos de edad a partir de los 18 años.

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS, conocido como SAGE, determinó que la vacuna de la compañía china cumple con los estándares del organismo internacional y que los beneficios superan con creces los riesgos.

El panel asesor de la OMS recomendó el uso de la vacuna china, como una dosis única de 0.5 mililitros para adultos. Asimismo, se descubrió que Convidecia tiene una eficacia del 64 por ciento contra la enfermedad sintomática y una eficacia del 92 por ciento contra el Covid-19 grave.

Por otra parte, la organización internacional informó que cifra global de decesos por Covid-19 se redujo en cerca de 21 por ciento durante la última semana, aunque los nuevos positivos subieron en la mayor parte del mundo.

En su informe semanal sobre la pandemia, la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntó que el número de nuevos casos parece haberse estabilizado, tras semanas de caídas desde finales de marzo, con alrededor de 3.5 millones de contagios registrados la semana pasada, un incremento del 1 por ciento.

Según la OMS, hubo más infecciones en las Américas, Oriente Medio y el Pacífico Occidental, mientras que bajaron en Europa y en el Sudeste Asiático. Además, se registraron alrededor de nueve mil fallecimientos, apuntó.

Los contagios aumentaron más de un 60 por ciento en Oriente Medio y un 26 por ciento en América, mientras que los decesos bajaron en todas partes menos en África, donde se incrementaron en cerca de un 50 por ciento.

Los datos de la OMS no incluyen los del brote anunciado recientemente por Corea del Norte, que no ha compartido oficialmente información con el organismo internacional. El 18 de mayo del 2022, el país dirigido por Kim Jung-un reportó más de 262 mil presuntos casos más, para un total que se acercaría a los dos millones, apenas una semana después de reconocer el brote y de tratar de reducir los contagios entre una población que no está vacunada.

A principios de semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar “profundamente preocupado” por la propagación de la Covid-19 en Corea del Norte e hizo hincapié en que su población no recibió vacunas y en que hay un importante número de personas con patologías previas que podría desarrollar un cuadro grave de la enfermedad o morir.

Según Tedros, la agencia sanitaria de la ONU está tratando de convencer a Pyongyang para que comparta más importación y acepte su ayuda, incluyendo asistencia técnica, vacunas, pruebas de detección y medicamentos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.

Mientras que en el Pacífico Occidental, el mayor incremento de contagios de Covid-19 se registró en China, donde subieron un 94 por ciento, o más de 389 mil nuevos infectados. Tras semanas de un severo confinamiento, las autoridades chinas anunciaron que permitirán la reapertura, con limitaciones, de algunos supermercados, centros comerciales y restaurantes de su capital financiera Shanghái.

-Con información de agencias.