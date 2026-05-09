$!OMS descarta que brote de hantavirus en crucero sea otro covid; riesgo es bajo, dice

El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, debía fondear en las costas de Tenerife al amanecer del 10 de mayo de 2026. Tres pasajeros fallecieron a consecuencia del virus —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana—, mientras que otros resultaron contagiados. La cepa confirmada entre los casos positivos es la denominada cepa Andes, la única variante del hantavirus con capacidad de transmisión de persona a persona, lo que intensificó la preocupación internacional. Normalmente, el hantavirus se propaga a través de roedores.

“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro Covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, escribió Ghebreyesus en una carta abierta dirigida a los habitantes de esa isla del archipiélago de las Canarias. En el documento, el titular de la OMS reconoció la preocupación de la población local, pero subrayó que la evaluación del organismo internacional no se realizó de manera superficial.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), descartó este 9 de mayo de 2026 que el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius represente una amenaza comparable a la pandemia de Covid-19, y reiteró que el riesgo para la salud pública es bajo, ante la llegada inminente del buque a la isla española de Tenerife.

Ante la alarma generada, las autoridades de las islas Canarias decidieron impedir que el buque atracara en los muelles habituales y ordenaron que permaneciera fondeado en alta mar a su llegada. Sin embargo, el plan elaborado por las autoridades españolas contempló que los aproximadamente 150 pasajeros a bordo —procedentes de 23 países— fueran trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, alejado de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, para ser repatriados directamente a sus países de origen.

Ghebreyesus precisó que en el momento de redactar la carta no había pasajeros con síntomas a bordo, que un experto de la OMS se encontraba en el buque y que los suministros médicos estaban disponibles. El director general también anunció su intención de viajar personalmente a Tenerife para observar la operación de evacuación junto a los trabajadores sanitarios, el personal portuario y los funcionarios a cargo.

El funcionario internacional agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la decisión de recibir la embarcación. “Lo califiqué de acto de solidaridad y deber moral. Porque eso es exactamente lo que es”, señaló en la misiva. Ghebreyesus se reunió con Sánchez en Madrid ese mismo sábado, para luego volar a las Canarias acompañado de los ministros de Interior y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska y Mónica García, respectivamente, con el fin de coordinar la evacuación.

El titular de la OMS explicó que la solicitud a España para recibir el barco se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que establece los derechos y obligaciones de los países y del organismo en respuesta a eventos de salud pública de importancia internacional. Según esa normativa, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas a bordo, criterio que Tenerife cumplió. “Los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, afirmó Ghebreyesus.