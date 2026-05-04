OMS: El brote de Hantavirus en un crucero es un ‘evento grave pero contenido’

Tras la muerte de tres personas y varios casos sospechosos de infección, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta internacional ante el brote de hantavirus detectado a bordo de un crucero en el océano Atlántico.

Hasta el momento, un caso ha sido confirmado mediante análisis de laboratorio, mientras que otras cinco personas siguen siendo consideradas casos sospechosos.

“Se trata de un evento grave, pero contenido, y no hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje en esta etapa”, afirmó Mohamed Yakub Janabi, director regional de la OMS para África.

La agencia de salud de la ONU indicó que trabaja junto a los países implicados y con los operadores del crucero para apoyar la atención médica, coordinar evacuaciones y realizar una evaluación completa del riesgo sanitario.

“Tenemos un objetivo claro: salvar vidas, contener los riesgos y garantizar que los países reciban todo el apoyo necesario con medidas basadas en la ciencia”, añadió Janabi.

Dos pasajeros con síntomas están siendo evacuados por razones médicas en coordinación con Cabo Verde y los Países Bajos, mientras que el resto de pasajeros y tripulantes reciben seguimiento y apoyo a bordo. Un paciente permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica.



Riesgo bajo para la población general

Bhanu Bhatnagar, portavoz de la oficina regional para Europa de la OMS, explicó a Noticias ONU que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con roedores infectados.

“Pueden ser graves en algunos casos, pero no se transmiten fácilmente entre personas. El riesgo para la población general sigue siendo bajo en este momento”, señaló.

A nivel mundial, cada año se registran al menos 10 mil infecciones por hantavirus, aunque la cifra podría superar las 100 mil. La mayoría de los casos se producen en Asia y Europa.

En humanos, los síntomas suelen aparecer entre una y seis semanas después de la exposición a un infectado.

Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y molestias gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas o vómitos.



Cooperación internacional

Las investigaciones sobre el brote continúan e incluyen pruebas de laboratorio, rastreo epidemiológico y secuenciación genética del virus.

“Por el momento no hay otras personas con síntomas a bordo, aunque la situación sigue siendo vigilada de cerca”, informó la Doctora Maria Van Kerkhove, Directora de Preparación y Prevención ante Epidemias y Pandemias de la OMS.

El barco permanece actualmente frente a las costas de Cabo Verde. “Se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas y limiten los riesgos mientras se llevan a cabo labores de desinfección y otras medidas preventivas”, añadió.

La OMS también ha informado a las autoridades nacionales en virtud del Reglamento Sanitario Internacional y prepara una actualización pública sobre el brote.