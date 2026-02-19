ONU Derechos Humanos alerta sobre la ‘limpieza étnica’ de los palestinos por parte de Israel

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos publicado este jueves plantea serias preocupaciones sobre la comisión de actos de limpieza étnica por parte de las autoridades israelíes tanto en Gaza como en Cisjordania, en medio de ataques más intensos y traslados forzosos, que parecen apuntar al desplazamiento permanente de la población palestina en los territorios ocupados.
El documento, que abarca el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, señala que “los ataques intensificados, la destrucción metódica de barrios enteros y la denegación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza”.
El informe añade que “esto, junto con los traslados forzosos, que parecen buscar un desplazamiento permanente, plantea preocupaciones sobre la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania”.
Más allá del periodo analizado por la Oficina, se calcula que entre el 7 de octubre de 2023 y el 11 de febrero de 2026, 72 mil 045 palestinos murieron en la Franja de Gaza y otros 171 mil 686 resultaron heridos debido a las operaciones militares israelíes, según el Ministerio de Salud (MoH). Desde el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, 601 palestinos han muerto y mil 607 han resultado heridos.
Gaza: hambruna, destrucción y muerte
En la Franja de Gaza, el informe detalla la continuación de la matanza y mutilación de un número sin precedentes de civiles por parte de las fuerzas israelíes durante el período analizado.
También documenta la propagación de la hambruna y la destrucción de la infraestructura civil remanente, lo que impone a los palestinos “condiciones de vida cada vez más incompatibles con su existencia continuada en Gaza como grupo”.
El informe señala específicamente la muerte de al menos 463 palestinos, incluidos 157 niños, por inanición en la Franja.
Esta situación de hambruna y malnutrición, subraya, fue “un resultado directo de acciones tomadas por el Gobierno israelí”, como el bloqueo de la entrada y distribución de ayuda humanitaria en Gaza.
El documento recuerda que el uso del hambre contra la población civil como método de guerra constituye un crimen de guerra.
Además, advierte que dicha conducta “puede constituir también crímenes de lesa humanidad si se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil”.
Y añade que, “si se lleva a cabo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, puede constituir también genocidio”.
Con anterioridad a este informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados* concluyó que Israel ha cometido actos constitutivos de genocidio.
El informe también señala que los patrones de ataques letales en Gaza “plantean serias preocupaciones” sobre si las fuerzas israelíes atacaron intencionalmente a civiles y objetos civiles, y si lanzaron ataques “a sabiendas de que el daño civil sería excesivo en relación con la ventaja militar anticipada”. Tales actos constituirían crímenes de guerra, subraya el documento.
Cisjordania: control, dominación y demoliciones
En la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, el informe detalla el uso sistemático de la fuerza ilegal por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, la detención arbitraria generalizada y la tortura y otros malos tratos a palestinos bajo custodia, así como la extensa demolición ilegal de viviendas palestinas.
Estas acciones, según el informe, son “utilizadas para discriminar, oprimir, controlar y dominar sistemáticamente al pueblo palestino”.
El informe también registra la muerte de 79 palestinos bajo custodia israelí durante el período analizado y destaca que los palestinos detenidos procedentes de Gaza siguieron siendo particularmente vulnerables a la tortura y otros malos tratos.
Impunidad y responsabilidad internacional
El documento detalla un “clima generalizado de impunidad” por las violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las autoridades israelíes en el territorio palestino ocupado, y subraya que el sistema judicial israelí no ha dado pasos significativos para exigir responsabilidades por tales violaciones.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre otras recomendaciones, el informe insta a todos los Estados a “cesar la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otro equipamiento militar a Israel que facilite violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado”.
Justicia y reconstrucción
El informe señala que, si bien hacia el final del período analizado estaban en marcha esfuerzos para avanzar en el “Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza” liderado por Estados Unidos, que entró en vigor el 9 de octubre de 2025, “la ausencia de cualquier paso para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional desde el 7 de octubre de 2023 representó una brecha crítica”.
“La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza”, afirma el informe, que insta a los Estados a garantizar la participación inmediata de los palestinos en las estructuras de gobierno para determinar y dar forma a la reconstrucción del enclave.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó: “La impunidad no es abstracta: mata. La rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera en Palestina e Israel”.
Hamás y otros grupos armados
El informe también documenta que, durante el período analizado, Hamás y otros grupos armados palestinos continuaron reteniendo a los rehenes israelíes y extranjeros capturados el 7 de octubre de 2023, junto con los cuerpos de quienes fallecieron o fueron asesinados durante el cautiverio, utilizándolos como moneda de cambio.
El documento se remite a testimonios públicos de rehenes liberados que describen violencia sexual y de género, tortura, golpizas, confinamiento prolongado en túneles y privación de alimentos, agua y saneamiento.
El 7 de octubre Hamás lanzó un ataque en el sur de Israel en el que perdieron la vida más de mil 200 israelíes y otros 250 fueron secuestrados.
Hasta esa fecha, ese mismo año, Israel ya había matado 250 palestinos, según datos de la ONU.
El actual conflicto armado se inscribe en una disputa histórica que se remonta a la creación del Estado de Israel en 1948, cuando más de 700 mil palestinos fueron desplazados, episodio conocido por los palestinos como la Nakba.
__________________________
*La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de mayo de 2021 para «investigar, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos ocurridos hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces». La resolución A/HRC/RES/S-30/1 solicitó además a la comisión de investigación que «investigara todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa».