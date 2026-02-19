ONU Derechos Humanos alerta sobre la ‘limpieza étnica’ de los palestinos por parte de Israel

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos publicado este jueves plantea serias preocupaciones sobre la comisión de actos de limpieza étnica por parte de las autoridades israelíes tanto en Gaza como en Cisjordania, en medio de ataques más intensos y traslados forzosos, que parecen apuntar al desplazamiento permanente de la población palestina en los territorios ocupados.

El documento, que abarca el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, señala que “los ataques intensificados, la destrucción metódica de barrios enteros y la denegación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza”.

El informe añade que “esto, junto con los traslados forzosos, que parecen buscar un desplazamiento permanente, plantea preocupaciones sobre la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania”.

Más allá del periodo analizado por la Oficina, se calcula que entre el 7 de octubre de 2023 y el 11 de febrero de 2026, 72 mil 045 palestinos murieron en la Franja de Gaza y otros 171 mil 686 resultaron heridos debido a las operaciones militares israelíes, según el Ministerio de Salud (MoH). Desde el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, 601 palestinos han muerto y mil 607 han resultado heridos.



Gaza: hambruna, destrucción y muerte

En la Franja de Gaza, el informe detalla la continuación de la matanza y mutilación de un número sin precedentes de civiles por parte de las fuerzas israelíes durante el período analizado.

También documenta la propagación de la hambruna y la destrucción de la infraestructura civil remanente, lo que impone a los palestinos “condiciones de vida cada vez más incompatibles con su existencia continuada en Gaza como grupo”.

El informe señala específicamente la muerte de al menos 463 palestinos, incluidos 157 niños, por inanición en la Franja.

Esta situación de hambruna y malnutrición, subraya, fue “un resultado directo de acciones tomadas por el Gobierno israelí”, como el bloqueo de la entrada y distribución de ayuda humanitaria en Gaza.

El documento recuerda que el uso del hambre contra la población civil como método de guerra constituye un crimen de guerra.

Además, advierte que dicha conducta “puede constituir también crímenes de lesa humanidad si se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil”.

Y añade que, “si se lleva a cabo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, puede constituir también genocidio”.

Con anterioridad a este informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados* concluyó que Israel ha cometido actos constitutivos de genocidio.

El informe también señala que los patrones de ataques letales en Gaza “plantean serias preocupaciones” sobre si las fuerzas israelíes atacaron intencionalmente a civiles y objetos civiles, y si lanzaron ataques “a sabiendas de que el daño civil sería excesivo en relación con la ventaja militar anticipada”. Tales actos constituirían crímenes de guerra, subraya el documento.