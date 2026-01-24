ONU Derechos Humanos condena el trato a los migrantes en EU y pide investigar las muertes bajo custodia de ICE

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenó este viernes “la deshumanización y el trato dañino” de los migrantes y refugiados en Estados Unidos.
En un comunicado, Volker Türk instó a Washington a respetar la dignidad humana y el derecho a un debido proceso, a poner fin a las tácticas de chivo expiatorio y a combatir la hostilidad xenófoba y los abusos, ahora frecuentes, contra estas poblaciones vulnerables.
“Las personas están siendo vigiladas y detenidas, en ocasiones de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados y escuelas, e incluso dentro de sus propios hogares, a menudo únicamente sobre la base de la mera sospecha de encontrarse en situación migratoria irregular”, declaró el máximo responsable de la ONU de velar por los derechos fundamentales.
“Los niños faltan a la escuela y a sus citas con el pediatra por temor a no volver a ver nunca más a sus padres”, añadió.
Defensa de los migrantes
A pesar de estos abusos, el Alto Comisionado subrayó el compromiso de numerosos actores en Estados Unidos para defender la dignidad y los derechos de los migrantes, en particular una multitud de funcionarios, grupos comunitarios y representantes de la sociedad civil en todo el país, miembros del Congreso, jueces, responsables locales y regionales, abogados, miembros del clero, proveedores de servicios, defensores y ciudadanos comunes.
Sin embargo, Volker Türk recuerda que numerosas políticas migratorias siguen generando arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y expulsiones injustificadas.
Demonizar a los migrantes y refugiados es inhumanoEl Alto Comisionado también expresó su profunda preocupación por las narrativas nocivas y deshumanizantes que se utilizan con frecuencia para describir a los migrantes y refugiados.
“Demonizar colectivamente a los migrantes y refugiados como criminales o amenazas o una carga para la sociedad, sobre la base de su origen, nacionalidad o situación migratoria, es inhumano, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación”, añadió Türk.
Esto se traduce concretamente en arrestos y detenciones sin acceso rápido a un abogado ni a recursos efectivos.
Türk subrayó que numerosos arrestos, detenciones y expulsiones tienen lugar sin que se hagan esfuerzos para evaluar y preservar la unidad familiar, exponiendo en particular a los niños a riesgos de daños graves y duraderos.
Transparencia sobre las muertes en detención
Los casos repetidos de padres detenidos y trasladados de un centro de detención a otro, sin información adecuada sobre su ubicación ni acceso a un abogado, también obstaculizan su capacidad de mantenerse en contacto con su familia y sus representantes legales.
El responsable de los derechos humanos de la ONU también pidió una investigación independiente y transparente sobre “el preocupante aumento del número de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos” (ICE, por sus siglas en inglés). Al menos 30 muertes de este tipo se registraron el año pasado, y otras seis se han registrado hasta el momento este año.
Por otra parte, Türk señaló que algunas expulsiones, en particular hacia países distintos de su país de origen o con los que estas personas no tienen ningún vínculo, se llevaron a cabo con precipitación, sin tener en cuenta los riesgos de tortura o de daño irreparable. Las autoridades también han reconocido errores, al haber expulsado erróneamente a personas de Estados Unidos. Estos casos subrayan la necesidad de reforzar las garantías, sostuvo.