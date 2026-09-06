ONU respalda iniciativa africana para redibujar el mapa del mundo

Por 164 votos a favor y uno en contra, los Estados miembros adoptaron una resolución que promueve el uso de mapas que representen con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes. Estados Unidos fue el único país que votó en contra y desestimó la iniciativa como parte de un “proyecto ideológico radical”. Seis países, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania, se abstuvieron.

La Asamblea General de la ONU respaldó una iniciativa liderada por países africanos para cambiar la forma en que el mundo se representa en los mapas.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock (en pantalla), presidió la reunión de la Asamblea General sobre el fortalecimiento del Sistema de las Naciones Unidas.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock (en pantalla), presidió la reunión de la Asamblea General sobre el fortalecimiento del Sistema de las Naciones Unidas. ( )

“Los mapas moldean nuestra comprensión del mundo”, afirmó antes de la votación Robert Dussey, ministro de Asuntos Exteriores de Togo. “Guían la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas”.

Detrás de este debate aparentemente técnico se esconde una discusión más amplia sobre la historia y el poder: si un mapa diseñado para los navegantes europeos en el Siglo 16 ha distorsionado, a lo largo de generaciones, no solo la geografía, sino también la percepción de África.

La resolución no prohíbe la proyección de Mercator ni impone una alternativa. En cambio, alienta a los gobiernos, las escuelas, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas a utilizar la proyección Equal Earth y otros mapas denominados de áreas equivalentes cuando el tamaño relativo sea importante, así como a enseñar las limitaciones de representar un planeta esférico en una superficie plana.



Un continente empequeñecido

Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco, ideó su proyección en 1569 para resolver un problema práctico de navegación marítima. Dado que las líneas rectas de su mapa corresponden a direcciones constantes de la brújula, los navegantes podían utilizarlo para trazar sus rutas.

Pero preservar la dirección se logró a costa de la superficie. Las masas terrestres aparecen cada vez más agrandadas cuanto más lejos están del ecuador. Groenlandia, por ejemplo, puede parecer aproximadamente del mismo tamaño que África, aunque África es unas 14 veces más grande. El norte de Europa y América del Norte también aparecen ampliados de manera similar en comparación con las regiones ecuatoriales.

A pesar de que su propósito original era la navegación, la proyección de Mercator sigue siendo habitual en materiales educativos, medios de comunicación, plataformas digitales y documentos oficiales. La resolución afirma que estas distorsiones han contribuido a la “minimización simbólica” de África y han perpetuado una visión desequilibrada del mundo.

Togo lideró las negociaciones en nombre del grupo africano, basándose en una campaña respaldada por la Unión Africana. La resolución describe la corrección de estas distorsiones como un acto de “justicia cognitiva y reparación de la memoria” y señala la proyección Equal Earth, desarrollada en 2018, como una representación que refleja con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes.

Dussey subrayó que la iniciativa no pretende condenar la proyección de Mercator, cuya utilidad para la navegación reconoció, ni imponer una única proyección.

“Un mapa justo no cambia la geografía del mundo, cambia la forma en que vemos el mundo”, afirmó.



Washington ve un proyecto ideológico

Estados Unidos vio un trasfondo mucho más político en esta iniciativa.

“Esta resolución se burla del trabajo y del propósito de esta institución”, afirmó el representante estadounidense, quien sostuvo que lo que se presentaba como un intento inocuo de actualizar las proporciones cartográficas formaba parte de “un proyecto ideológico mucho más amplio y radical al que pertenece”.

El representante se refirió específicamente a las menciones de la resolución a las reparaciones y a la “justicia cognitiva”, y calificó iniciativas como esta de “lastres para nuestro trabajo aquí y la razón por la que esta institución está perdiendo su credibilidad”.

Francia se movió en la dirección opuesta. Horas antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que Francia planea abandonar la proyección de Mercator para sus mapas del mundo, alineando a París con el esfuerzo más amplio impulsado por la Unión Africana.

Este cambio significa que la propia Francia, al igual que Estados Unidos y Rusia, aparecerá más pequeña en relación con los países cercanos al ecuador. Esto ilustra la inusual dimensión política del debate. Los mapas de áreas equivalentes no hacen que África sea más grande, sino que eliminan la exageración que la proyección de Mercator aplica a las masas terrestres más cercanas a los polos.



Cuando los mapas se encuentran con las fronteras

Ucrania afirmó que apoyaba los esfuerzos para corregir las distorsiones históricas que afectan a África y a otras partes del Sur Global, pero objetó la forma en que algunos mapas que utilizan la proyección Equal Earth representan el territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Su representante advirtió que respaldar esta proyección sin las salvaguardias adecuadas podría abrir una “caja de Pandora”, al permitir que los mapas generen ambigüedad sobre territorios en disputa.

La Unión Europea apoyó la resolución, pero planteó la misma preocupación. En nombre del bloque, Irlanda subrayó que la medida se aplica únicamente al tamaño relativo de las masas terrestres y no tiene ninguna repercusión sobre la soberanía, el estatus territorial o las fronteras reconocidas internacionalmente. El bloque también afirmó que su apoyo no constituye un respaldo a los mapas mostrados en el sitio web de Equal Earth.

La propia resolución reconoce un problema fundamental que ninguna votación puede resolver. Ninguna proyección puede reproducir perfectamente la superficie curva de la Tierra en un plano. Cada una sacrifica algo (superficie, forma, distancia o dirección) y cada una es adecuada para fines diferentes.

La medida no es vinculante y la proyección de Mercator no desaparecerá. Pero la votación del viernes otorgó un respaldo internacional abrumador a un argumento que los gobiernos africanos han defendido cada vez con más fuerza: que las decisiones incorporadas en los mapas pueden influir en la forma en que las generaciones comprenden el mundo.