Operativo de EU que capturó a Maduro dejó al menos 40 muertos, reportan medios

El operativo militar estadounidense que permitió este sábado la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, dejó al menos 40 personas muertas, entre civiles y soldados, según reportaron medios estadounidenses citando a un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una conferencia de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos.

Sin embargo, en una entrevista con The New York Post, Trump afirmó que “muchos cubanos perdieron la vida” durante la operación.

“Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías? Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”, declaró el Mandatario estadounidense.

Trump no precisó el número exacto de fallecidos ni especificó si se trataba de militares, asesores o personal de seguridad enviado desde Cuba.

“Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. De ahí obtenían su dinero, y protegían a Venezuela, pero eso no les salió muy bien en este caso”, añadió Trump al Post.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de Rosa González, de 80 años de edad, en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas.

Un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas y derribó una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por The New York Times.

El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar aparentemente perforado por metralla.

La operación militar fue descrita como “rápida y abrumadora” e involucró el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses con el objetivo de neutralizar las defensas aéreas venezolanas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, explicó que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer a Maduro y a Flores de Maduro recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero “siguió siendo operable”, tras lo cual todas las aeronaves regresaron.

Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio García, lanzó una advertencia a Cuba durante la conferencia de prensa con Trump.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”, declaró.

Nicolás Maduro comparecerá en los próximos días ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, instancia que lleva procesos de alto perfil relacionados con delitos federales, crimen organizado y narcotráfico internacional.