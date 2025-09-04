$!Operativo de la DEA contra el Cártel de Sinaloa en Nueva Inglaterra: 171 arrestos y 226 kilos de drogas incautada

En entrevista con WCVB, de Boston, Jarod Forget, agente especial a cargo de la división de la DEA en Nueva Inglaterra, dijo que incluso el Cártel de Sinaloa pone su nombre en algunas de las drogas que distribuye.

Entre los decomisos destacan pastillas falsas de Adderall, tiras de fentanilo y metanfetamina en cristales, todas provenientes de México.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lanzó una operación federal en la región de Nueva Inglaterra que permitió la incautación de casi un cuarto de tonelada de drogas y el arresto de 171 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

“No les importa, solo quieren ganar dinero”, señaló Forget, indicando que los 171 arrestos se trata de integrantes del cártel de alto nivel y no de distribuidores minoristas.

También afirmó que el Cártel de Sinaloa es responsable de la mayoría de las drogas que circulan en la región. Las tiras de fentanilo, por ejemplo, dijo, se sabe que provienen de Lawrence, Massachusetts.

El agente dijo que los traficantes están vendiendo productos en línea y aceptando pagos a través de teléfonos. Alertó que además están llegando al mercado pastillas falsas de Adderall, las cuales “podrían ser letales”.

“He trabajado en la DEA durante 20 años (...) No puedo diferenciar entre una pastilla de grado farmacéutico y una hecha por el Cártel de Sinaloa. Están en redes sociales, publicitando y comercializando. Estas pastillas, estas falsificaciones, llegan a jóvenes que no tienen idea de lo que están tomando”, señaló.

Forget indicó también que la semana pasada, una operación en New Hampshire contra el Cártel de Sinaloa resultó en decenas de arrestos y la incautación de 100 mil dólares.