Operativos contra las drogas ahora irán por tierra, anuncia Trump; ‘odio tener que decirle esto a México’

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno trasladará el eje de su estrategia antidroga del ámbito marítimo a las operaciones por tierra.

“Odio tener que decirle esto a México”, aseveró.

Durante la firma de una ley para financiar los servicios de migración por los próximos tres años, Trump afirmó que el tráfico de fentanilo cayó un 60 por ciento durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, y que el 97 por ciento de ese volumen fue incautado en el mar.

Sin embargo, señaló que ese frente marítimo se ha tornado menos relevante y que la amenaza se desplazó hacia las rutas terrestres.

“Odio tener que decirle esto a México, pero ahora nos centramos en la entrada por tierra porque el mar era más difícil. Entraba mucho por mar”, declaró Trump ante medios.

Aseguró que los individuos que traficaban drogas a través del océano no repetirán esa táctica, y atribuyó el cambio en las cifras a la efectividad de los operativos desplegados.

Trump criticó además las prácticas de detención previas a su administración.

“Antes no se les controlaba en absoluto. Cuando capturaban a alguien, lo traían, lo fichaban, lo dejaban ir y se marchaba, y a la noche siguiente ya estaba de vuelta en su barco”, afirmó.

Desde 2025, el Gobierno de Trump ha ejecutado ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, operativos en los que han muerto al menos 205 personas.

La agresión más reciente ocurrió el 31 de mayo de 2026, en el Océano Pacífico, y dejó tres tripulantes sin vida.