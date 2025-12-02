Otorga Trump indulto y libera a ex presidente de Honduras, acusado de narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien fue liberado de prisión el 1 de diciembre de 2025, según confirmó su abogado Renato Stabile.

“El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, declaró Stabile.

La esposa del ex mandatario hondureño, Ana García de Hernández, reaccionó a través de la red social X.

“¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”, publicó García de Hernández.

Trump había anunciado el indulto el 28 de noviembre de 2025 a través de su red Truth Social, previo a las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre del mismo mes y año.

“Concederé un indulto total y completo al ex presidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta”, escribió el mandatario estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión el 1 de diciembre de 2025 y calificó el caso como un “sobreprocesamiento” de la Administración del ex presidente Joseph Biden.

Legisladores republicanos y demócratas criticaron el indulto. La representante republicana María Salazar señaló que la decisión transmitía un mensaje contradictorio. El senador republicano Bill Cassidy cuestionó en la red social X por qué indultarían a Hernández Alvarado mientras perseguían a Nicolás Maduro por narcotráfico.

Hernández Alvarado había sido sentenciado el 26 de junio de 2024 por el juez P. Kevin Castel, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, a 45 años de prisión y al pago de 8 millones de dólares de multa, tras ser declarado culpable el 8 de marzo del mismo año de tres cargos relacionados con narcotráfico.

“El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez Castel durante la lectura de la sentencia.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Hernández Alvarado conspiró con cárteles para transportar más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense durante su mandato, que abarcó del 27 de enero de 2014 al 27 de enero de 2022. A cambio, recibió millones de dólares en sobornos.

El ex mandatario hondureño fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en Tegucigalpa, el 27 de enero del mismo año.