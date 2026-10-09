Otorgan el Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay por promover la paz y el derecho internacional

La jurista sudafricana Navanethem Pillay, conocida como “Navi” Pillay, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, según el anuncio del Comité Noruego del Nobel desde Oslo, Noruega.

La ganadora, de 85 años, fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

El Comité Noruego del Nobel destacó la contribución de Pillay al fortalecimiento de las instituciones jurídicas internacionales y a la persecución de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, resaltó el valor y la integridad de la jurista, así como su trabajo para evitar que esos delitos queden impunes.

El jurado sostuvo que la justicia internacional atraviesa una presión considerable y que sus instituciones están bajo ataque, en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos ha emprendido una campaña contra la Corte Penal Internacional.

El Comité Noruego del Nobel subrayó que el trabajo de la galardonada recuerda que la paz no depende únicamente de acuerdos diplomáticos o del equilibrio entre potencias, sino también de la existencia de normas que permitan exigir responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes.

“En una época marcada por retos existenciales, en particular un número de guerras y conflictos que el mundo no había conocido desde hacía mucho tiempo, el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, señaló el comité en su fallo.

Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, y creció bajo el régimen del apartheid.

En 1967 se convirtió en la primera mujer en ejercer la abogacía en la provincia sudafricana de Natal y, posteriormente, en la primera mujer negra incorporada como jueza al Tribunal Superior de Sudáfrica.

Antes de ocupar ese cargo defendió a opositores del apartheid.

En 1995 fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por la ONU para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994.

Permaneció ocho años en esa institución y la presidió entre 1999 y 2003.

En el caso de Jean-Paul Akayesu, ese tribunal estableció un precedente al reconocer que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio cuando se cometían con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

La jurista también integró la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, entre 2003 y 2008.

Fue cofundadora de Equality Now, organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres y las niñas, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado y participó como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Gambia contra Myanmar por el trato a la población rohinyá.

La elección dejó fuera del premio al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado de manera reiterada que considera merecer el reconocimiento por sus gestiones diplomáticas.

El 7 de octubre, dos días antes del anuncio, Trump declaró que debería recibir el galardón porque, afirmó, había resuelto ocho conflictos, aunque manifestó dudas sobre sus posibilidades.

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, entregó a Trump su medalla durante una reunión en la Casa Blanca el 15 de enero de 2026, como muestra de gratitud por el apoyo del Mandatario estadounidense a la libertad de Venezuela.

El Instituto Nobel Noruego ha aclarado que el reconocimiento no puede transferirse, compartirse ni revocarse, por lo que Machado continúa como ganadora de la edición 2025.

El Premio Nobel de la Paz 2026, dotado con 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1.2 millones de dólares, será entregado el 10 de diciembre de 2026 en Oslo, en el aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel.

El de la Paz fue el quinto Nobel anunciado durante la semana, tras los de Medicina, Física, Química y Literatura.