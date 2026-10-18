$!Padre muere aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador

El trágico hecho sucedió en el altar de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la zona centro de la ciudad.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció la tarde del sábado 17 de octubre de 2026 a la edad de 53 años, luego de ser aplastado por un pesado crucifijo de madera mientras daba la misa.

Una gran tragedia golpea a la comunidad católica de Ecuador tras un lamentable accidente en el sur de Guayaquil.

¿El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari pronosticó su muerte?

La tragedia causó aún mayor impresión entre los asistentes debido a un detalle que ocurrió minutos antes.

Previo a que la estructura se desprendiera, el sacerdote pronunció en la iglesia lo siguiente: “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”.

Las palabras del padre Patricio impactaron a todos cuando, pocos minutos después, la cruz se cayó inesperadamente sobre él en plena ceremonia.

Debido a que la ceremonia eclesiástica se emitía en directo a través de la cuenta oficial de Facebook del sacerdote, el accidente quedó grabado en video.

Alrededor del minuto 27 de la transmisión, se observa claramente cómo la pesada cruz de madera, empotrada en una de las paredes del templo, se desprendió y cayó de lleno sobre el religioso.

Segundos más tarde, la señal captó los gritos de pánico y angustia de los fieles que presenciaron el hecho dentro de la iglesia.

Se anunció la muerte del sacerdote Patricio

La triste noticia fue ratificada de manera oficial por las autoridades de la iglesia a través de sus canales digitales.

Mediante un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, la Arquidiócesis de Guayaquil expresó:

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

En su mensaje, el organismo eclesiástico invitó a religiosos a elevar oraciones por el eterno descanso del sacerdote, manifestando su total solidaridad con sus familiares, allegados y con la comunidad a la que servía.

Cabe destacar que en el comunicado no se precisó si el sacerdote falleció de manera instantánea en el lugar o tras recibir atención médica, tampoco se explicaron las razones por las que se cayó la cruz ni en qué estado se encontraba la base que la sujetaba.

A pesar de esta falta de detalles sobre la caída de la cruz, el hecho se ha viralizado rápidamente en plataformas como X y Facebook, desatando mensajes de condolencias tanto en Ecuador como en el ámbito internacional.

¿Quién era el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un destacado miembro de la Congregación del Santísimo Redentor (CSsR), orden católica fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

Esta comunidad de padres enfoca su labor en misiones parroquiales, retiros espirituales y pastoral social con presencia en más de 80 países, destacando por evangelizar y acompañar a los sectores más vulnerables.

Un detalle importante de su trabajo era su gran devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro, una imagen que la congregación de los redentoristas protege desde 1866 por pedido del papa Pío IX.

El padre Patricio servía justamente en esa iglesia en Guayaquil, desde donde transmitía la misa todos los días por internet para que las personas que no podían ir en persona pudieran seguirla

Cabe destacar que un día antes, el viernes 16 de octubre, el padre había conmemorado un aniversario más de su nombramiento oficial como sacerdote.