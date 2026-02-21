Países reaccionan con ‘cautela y dudas’ tras el fallo de la Corte de EU y el anuncio de Trump de nuevos aranceles

Los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el revés judicial a la política arancelaria del Presidente Donald Trump, que fue considerada en gran parte ilegal.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el mandatario no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras y señaló que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

La Casa Blanca impuso esos aranceles en abril de 2025 argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla, el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que Trump había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

Ante ello, Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

Más tarde, como respuesta, firmó una orden para imponer un arancel global de 10% bajo la sección 122, además de los aranceles normales que ya se están cobrando.

Las reacciones de sus partidarios fueron cautas; las de la oposición muy críticas.

“El presidente claramente no se leyó la opinión de la mayoría de la Corte: solo el Congreso tiene potestad sobre los aranceles”, declaró el senador republicano Don Bacon.

“Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables (...) han generado una enorme incertidumbre”, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El mandatario negó que para imponer este nuevo arancel global necesite autorización del Congreso, bajo el argumento de que ya dispone de esa autoridad gracias a las secciones 232 y 301, en referencia a leyes estadounidenses que permiten la adopción de aranceles si se consideran amenazas la seguridad nacional o prácticas comerciales injustas.

México y Canadá quedarán exentos de este arancel para los productos bajo las reglas del T-MEC, según el texto oficial de su decreto. La nueva ofensiva arancelaria ocurre en momentos en que los tres socios del T-MEC realizan un proceso de revisión del acuerdo que se extenderá hasta julio.

Además de los productos considerados dentro del T-MEC, el mandatario excluyó del arancel minerales críticos, metales preciosos y energéticos.

Reacciones internacionales

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, señaló que se trata de un fallo “muy importante” que fortalece la relación comercial entre ambos países. Asimismo, recordó que Estados Unidos es el tercer mayor destino de las exportaciones de la potencia sudamericana y el principal comprador de sus productos manufacturados.

Asimismo, pidió “cautela” ante el anuncio del republicano de imponer un arancel global, pero ahora amparado en otra ley.

México, que envía el 80 % de sus exportaciones a Estados Unidos, afirmó estar estudiando los posibles efectos del arancel general del 10 %. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, solicitó “prudencia” y actuar “con sangre fría” para poder determinar los efectos del nuevo arancel anunciado por el mandatario estadounidense.

En tanto, la Comisión Europea evitó precisar el impacto del fallo de la Corte sobre el acuerdo comercial alcanzado recientemente con Washington, que fijó en 15 % la mayoría de los aranceles a productos europeos y cuya implementación podría verse frenada por la decisión judicial.

“Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente”, declaró a AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea.

“Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales. Por eso seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para que se reduzcan”, añadió.

“Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno británico en un comunicado

“Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga”, agregó.

En tanto, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, dijo que la decisión del Tribunal Supremo demuestra que “estos famosos aranceles fueron, como mínimo, objeto de debate”.

“También vimos que el déficit comercial estadounidense (...) siguió siendo muy significativo el año pasado. Esto demuestra que podría no ser la solución milagrosa que se esperaba. Ahora veremos cuáles serán las consecuencias de todo esto”, añadió.

En cuanto a un posible reembolso de los aranceles recaudados por Estados Unidos, “será la administración estadounidense, y en particular los tribunales, quienes decidan cómo proceder”, declaró el ministro francés, estimando que Washington ha recaudado 185 mil millones de dólares en aranceles durante el último año. ”

“Eso es mucho dinero”, exclamó.

Para Canadá, la decisión de la Corte Suprema de EU refuerza su posición según la cual los aranceles impuestos por parte de Trump son “injustificados”. Canadá bajo el T-MEC quedó exentos del arancel, de acuerdo con la orden ejecutiva.

El nuevo decreto de Trump entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca.

Trump utilizó la IEEPA para promulgar tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China con motivos dispares, como el narcotráfico y la inmigración.

Con información de AFP.