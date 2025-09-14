Palestina se impone ante los ojos del mundo; manifestaciones a su favor obligan a cancelar la Vuelta a España

La Vuelta Ciclista España 2025 se ha quedado sin fiesta. A la cita anual con la estatua de Cibeles, en el centro de Madrid, no llegó nunca el campeón, Jonas Vingegaard. El danés, acompañado del pelotón, fue declarado campeón 56 kilómetros antes de la meta, en un intento de los organizadores por salvaguardar su integridad física y la de sus compañeros de la furia de los manifestantes pro Palestina. España, uno de los países más seguros del mundo y también una de las naciones que más ama el ciclismo vivió una “Vuelta” que no olvidará nadie, debido a las manifestaciones que surgieron nada más comenzar la competencia y se fueron intensificando hasta impedir la celebración final. Los manifestantes que denuncian la saña del Gobierno de Israel en contra del pueblo de Palestina aparecieron a lo largo de las 21 etapas, durante las tres semanas de la competencia y al final desembocaron en una multitudinaria protesta en la capital española, donde consiguieron “apagar” la fiesta deportiva.



Fiesta nacional La Vuelta Ciclista a España es, junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia, considerada una de las tres grandes vueltas del ciclismo profesional en el mundo y una tradición deportiva que ha dado grandes corredores españoles al mundo. Conocida como la “Vuelta a España” o simplemente como “La Vuelta”, se celebra desde 1935 y a lo largo de su historia ha estado marcada por los sucesos que celebra o sufre España, convirtiéndose en una de sus más grandes fiestas deportivas. A lo largo de su vida, la Vuelta ha sido cancelada en cuatro ocasiones, de 1937 a 1940 por la Guerra Civil, desde 1943 a 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, y de 1951 a 1954 por una crisis económica que asoló al país. A pesar de los avatares que han marcado su existencia, la Vuelta siempre ha regresado y ha terminado convirtiéndose en un factor de unión, en un país marcado por la existencia de comunidades con idiomas y tradiciones distintas. En cada edición, la fiesta ciclista recorre diferentes comunidades autónomas, en una Vuelta que va recorriendo el país de sur a norte y de esta a oeste, recorriendo valles y montañas, pequeños pueblos y grandes ciudades, donde siempre hay apasionados seguidores impulsando a sus ídolos.



Tres semanas de dolor Convertida en una de las competencias deportivas más exigentes, la Vuelta Ciclista a España está compuesta por 21 etapas que recorren diversas regiones de España, con dos días de descanso y con recorridos que pueden superar los 200 kilómetros diarios. La carrera dura tres semanas y cuenta con etapas de alta montaña, etapas llanas para los llamados sprinters, circuitos de crono individual y en equipo, y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las principales competencias deportivas del mundo. La competencia integra a 23 equipos, 20 de ellos con las mejores posiciones del WorldTour y tres invitados. Cada equipo está integrado por ocho corredores, que trabajan para llevar a su líder hasta la meta final en Madrid.