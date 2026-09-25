Papa León XIV advierte que la ONU corre riesgo de volverse una farsa

El Papa León XIV advirtió durante un discurso pronunciado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, Francia, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales atraviesan una crisis que amenaza con convertir el diálogo internacional en una “farsa”.

El pontífice señaló que esos organismos enfrentan una crisis de eficacia y que el intercambio entre naciones comenzó a percibirse como un obstáculo para la acción en lugar de un instrumento para alcanzar la paz. “El diálogo se considera un obstáculo para la acción en lugar de un recurso para la paz, una farsa en lugar de una oportunidad para buscar juntos el bien común”, expresó.

En el mismo discurso, el Papa condenó a los líderes mundiales que no respetan el Estado de derecho, sin mencionar a ninguno por su nombre. “En lugar de respetar la ley, quienes ostentan el poder la invocan cuando les conviene y la ignoran cuando les limita, tratando incluso a la propia justicia como si fuera una mercancía que se puede comprar y vender”, declaró.

Las declaraciones ocurrieron mientras en Nueva York, Estados Unidos, se desarrollaba la Asamblea General de la ONU, cuyos trabajos concluirán el 28 de septiembre de 2026. El encuentro estuvo marcado por discusiones de alta tensión entre las delegaciones participantes.

El 22 del mismo mes y año, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó durante su intervención ante la Asamblea General con aniquilar a Irán si ese país no aceptaba las condiciones planteadas para poner fin a la guerra. El día 24 del mismo mes y año, decenas de delegados abandonaron la sala de sesiones mientras pronunciaba su discurso el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

León XIV, de origen estadounidense, asumió el papado en mayo de 2025. A principios de 2026 provocó la molestia del titular de la Casa Blanca tras criticar la guerra contra Irán. Trump anunció en 2025 que Estados Unidos se retiraría de la UNESCO, el organismo en cuya sede parisina el pontífice pronunció su mensaje.

La intervención formó parte de una visita relámpago del papa a tres ciudades de Francia, un recorrido con el que la Santa Sede busca reparar la imagen de la Iglesia católica en ese país tras los escándalos de abusos sexuales que provocaron conmoción en el territorio francés.