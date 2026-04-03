$!Papa León XIV carga cruz en Viacrucis de Roma

El Papa León XIV recorrió este Viernes Santo, 3 de abril, el Viacrucis en el Coliseo de Roma. Llevó personalmente la Cruz por primera vez en su pontificado, un acto que busca mostrar el sufrimiento de la humanidad. Inspirado en la plegaria de San Francisco de Asís, el líder religioso invitó a vivir la existencia como participación progresiva en la relación de amor de la Trinidad.





Su gesto buscó dar una señal de que Cristo aún sufre, llevando los padecimientos de la humanidad en sus oraciones. El acto se desarrolló en un contexto global marcado por conflictos bélicos, fracturas sociales y una creciente incertidumbre. El Pontífice ofreció una catequesis silenciosa, asumiendo de forma tangible el sufrimiento de numerosas personas. “Su gesto buscaba dar una señal importante: mostrar que Cristo aún sufre y llevar los sufrimientos de la humanidad en sus oraciones, como líder espiritual hoy en el mundo”, declaró días antes el Pontífice al salir de Castel Gandolfo.





Le acompañaron el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Monseñor Diego Ravelli; el Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma, Baldo Reina; y obispos auxiliares de la diócesis. El Anfiteatro Flavio recibió a más de 30 mil fieles, entre padres con hijos, jóvenes, sacerdotes, religiosos y peregrinos de distintos lugares. Las antorchas iluminaron la oscuridad, junto a los libritos con las meditaciones escritas por el Padre Francesco Patton, fraile menor y ex custodio de Tierra Santa. Patton vislumbra en el camino de Jesús hacia el Gólgota los desafíos del mundo actual.





Prevost, acompañado por dos jóvenes portadores de antorchas, sostuvo la cruz durante las catorce estaciones, cinco dentro y nueve fuera de la antigua arena. Es el segundo Pontífice en portarla; San Juan Pablo II la llevó entre 1980 y 1994. Durante el recorrido, se proclamaron pasajes del Evangelio acompañados por las meditaciones de Patton. Estas invitaban a encarnar en la vida diaria las virtudes de la fe, esperanza y caridad, incluso en un mundo con ruido y distracciones. Las reflexiones ofrecieron una mirada sobre las dinámicas de poder y la fragilidad humana. Recordaron que el camino de la Cruz revela la debilidad humana y la fuerza transformadora del amor que se entrega.



