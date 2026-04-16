Papa León XIV denuncia desde Camerún que un ‘puñado de tiranos’ devasta el mundo

El Papa León XIV denunció en Bamenda, Camerún, que un “puñado de tiranos” está “devastando” el mundo, y lanzó un llamamiento a la paz desde una de las regiones más violentas del País africano, en el marco de una gira de 11 días por cuatro naciones del continente.

“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas”, declaró el Pontífice frente a la Catedral de Bamenda, adonde llegó en un papamóvil con cristales blindados y bajo escolta militar.

A su salida, se lanzaron palomas como símbolo de paz.

Las declaraciones del Sumo Pontífice, nacido en Chicago, reforzaron la tensión abierta con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó días atrás de “débil” y “nulo en política exterior”.

El Vicepresidente estadounidense, JD Vance, también lo criticó e instó al Papa a “ser prudente” en temas de teología.

León XIV respondió con una advertencia de alcance moral.

“Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político”.

La declaración fue recibida por una multitud que lo aclamó entre cánticos, banderas de Camerún y del Vaticano, y pancartas con su imagen.

El Pontífice también apuntó contra la explotación de recursos naturales en zonas de conflicto.

“Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”, lamentó ante los fieles congregados en Bamenda, una zona que ha sufrido años de violencia derivada del conflicto entre comunidades angloparlantes y el Gobierno central camerunés.

Desde el inicio de la gira africana, León XIV ha reiterado sus peticiones de paz con una franqueza poco habitual en los pontífices, marcando distancia explícita respecto a los gobiernos que, a su juicio, instrumentalizan la fe o alimentan ciclos de violencia con fines geopolíticos.