$!Papa León XIV padece cáncer de pulmón, confirma El Vaticano tras cirugía

La extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho se realizó mediante cirugía videoasistida.

El diagnóstico se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias y fue corroborado durante la intervención.

La prueba confirmó un adenocarcinoma de pulmón, según un comunicado de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar luego de la cirugía torácica a la que fue sometido este 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, con un tiempo quirúrgico neto de 90 minutos, y los cirujanos optaron por esa técnica para garantizar una intervención radical.

“Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”, indicaron Carbone y Margaritora en el parte médico.

Según el informe médico, la operación se desarrolló sin complicaciones y el Papa ya se encontraba despierto y descansando en su habitación del décimo piso del hospital.

León XIV despertó sin complicaciones tras el procedimiento y pasó un breve periodo bajo observación.

El Vaticano había previsto que permaneciera ingresado durante una semana para recuperarse, y no ocupó el apartamento habitualmente reservado a los papas en el Gemelli, debido a que se encuentra en obras.

El propio Pontífice había anunciado tras el Ángelus del domingo 11 de octubre de 2026 que los médicos le habían encontrado un pequeño nódulo localizado en el pulmón, detectado en una fase muy temprana.

El hallazgo se produjo durante revisiones médicas de rutina y los médicos mantienen un pronóstico positivo por la detección temprana de la enfermedad.

Antes de la intervención, el Vaticano convocó a los fieles a acompañar con oraciones al Papa durante la cirugía.

Los participantes en el encuentro internacional sobre la familia celebrado en el Vaticano le hicieron llegar ese mismo día un mensaje de cercanía y oración con motivo de su ingreso al Hospital Gemelli.

El adenocarcinoma pulmonar, si bien está relacionado con el consumo de tabaco, es el subtipo más común en personas que nunca han fumado, así como en mujeres y adultos jóvenes, en comparación con otros tipos de cáncer pulmonar.

León XIV, el cardenal estadounidense Robert Prevost, fue elegido el 8 de mayo de 2025 como sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de ese año, en un cónclave integrado por 133 cardenales.

Se convirtió en el primer estadounidense en encabezar la Iglesia católica.

El diagnóstico abrió la incertidumbre respecto a su viaje previsto a Argentina.