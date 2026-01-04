Papa León XIV pide superar la violencia y salvaguardar la soberanía en Venezuela

El Papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela, tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para ser juzgado.

El pontífice catolico realizó sus declaraciones desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

“El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, salvaguardando la soberanía del país, garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos”, afirmó León XIV.

Además, pidió trabajar para construir en Venezuela un futuro “sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, con especial atención a los más pobres que sufren la difícil situación económica del país.

El Papa invitó a los fieles a orar por el pueblo venezolano y aseguró que añadiría sus propias oraciones.

Encomendó a todos los venezolanos a la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, así como a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

León XIV concluyó su intervención con una invitación a confiar en el Dios de la paz.

“Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz”, instó.

El jerarca católico también destacó la alegría que produce la Navidad y animó a que ayude a proseguir los caminos personales. Recordó que el próximo 6 de enero se concluirá el Año Jubilar de la Esperanza con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Señaló además que el misterio de la Navidad recuerda que el fundamento de la esperanza “es la Encarnación de Dios”.