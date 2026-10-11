Papa León XIV será operado para extirparle un nódulo en un pulmón

El Papa precisó que la lesión fue identificada en una etapa temprana y que se encuentra circunscrita, es decir, bien delimitada y sin extensión a otras zonas del tejido pulmonar. Según indicó, los médicos que lo atienden recomendaron intervenir, y él aceptó esa indicación.

El anuncio lo hizo el propio Pontífice, de 71 años, durante la bendición del mediodía ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

El Papa León XIV informó este domingo que se someterá en los próximos días a una cirugía para extirparle una lesión nodular localizada en un pulmón, detectada recientemente durante un chequeo médico de rutina.

Con posterioridad al mensaje, El Vaticano informó que la operación se realizará en los primeros días de la semana siguiente y que el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente una semana.

Se espera que la intervención se practique en el Hospital Gemelli de Roma, el centro médico donde fueron atendidos el Papa Francisco y otros pontífices, y donde existe un departamento reservado para el Jefe del Estado Vaticano.

“Los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”, declaró el Pontífice en italiano.

“La cirugía ya está programada para los próximos días. Gracias por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones”.

El Papa, de nacionalidad estadounidense, agradeció a la multitud su cercanía y pidió acompañamiento en la oración. No se le conocen padecimientos de salud previos y mantiene una vida físicamente activa: juega partidos de tenis cada semana y nada en la residencia de verano papal de Castel Gandolfo.

León XIV tiene programado un viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. No quedó claro si la cirugía y el periodo de recuperación modificarán ese itinerario, aunque el Pontífice señaló durante sus declaraciones del 11 de octubre que mantenía la intención de realizarlo.

El antecesor de León XIV, el Papa Francisco, murió el 21 de abril de 2025 por un derrame cerebral, tras una prolongada hospitalización originada por una crisis respiratoria que derivó en neumonía doble.

Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y había sido sometido en su juventud a la extirpación de parte de un pulmón.

Giorgia Meloni, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, expresó su respaldo y el del Gobierno italiano al Papa León XIV ante el procedimiento médico.

En un comunicado, la Jefa del Gobierno italiano afirmó que la serenidad y la calma con las que el Papa se refirió al tema resultaron tranquilizadoras.

Meloni fue una de las pocas personas ajenas al Vaticano que visitaron a Francisco durante su última hospitalización.