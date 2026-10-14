Papa León XIV tiene una evolución posoperatoria normal, reportan médicos

La tarde de este 14 de octubre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede emitió una comunicación dando a conocer información de los médicos Luigi Carbone -director de la Dirección de Salud e Higiene de la Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano-, y Stefano Margaritora -jefe del equipo médico de cirugía torácica del Policlínico Gemelli- sobre la evolución postoperatoria del Papa León XIV.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, señala el comunicado.

Indican además que “el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

“La evolución sigue según lo previsto”, afirman los médicos.

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, también ha informado a los periodistas que el humor del Papa es bueno.

La próxima actualización sobre el estado de salud del Santo Padre será la mañana de este 15 de octubre.