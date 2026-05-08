$!Papa León XIV visita Nápoles en el primer aniversario de su elección; lo reciben con pizzas

El Papa León XIV visitó Nápoles este viernes, en el primer aniversario de su elección al trono pontificio, donde fue recibido por los ciudadanos con pizzas como regalo. Por la tarde, el Santo Padre se encontró en la catedral partenopea a los Obispos, el clero, los religiosos y religiosas de Nápoles, a quienes alentó a no tener miedo y a no desanimarse, sino a ser “para esta Iglesia y para esta ciudad, testigos de Cristo y sembradores del futuro”. “En una ciudad marcada por la desigualdad, el desempleo juvenil, el abandono escolar y la fragilidad familiar, la proclamación del Evangelio no puede existir sin una presencia concreta y solidaria, que involucre a cada uno de nosotros: sacerdotes, religiosos y laicos”, dijo en el marco de su visita pastoral a Pompeya y Nápoles.



La gratitud del Papa Tras haber visitado Pompeya la mañana del viernes, el Santo Padre se trasladó a Nápoles, la segunda etapa de su visita pastoral. A su llegada a la capital de la región Campania el Pontífice fue recibido por el arzobispo de Nápoles, el cardenal Doménico Battaglia y las autoridades civiles de la ciudad. Luego, el Papa se trasladó a la catedral partenopea para el encuentro con los Obispos, el clero, los religiosos y religiosas de Nápoles. Al iniciar su discurso, el Pontífice agradeció a los consagrados por su acogida. “Es una gran alegría para mí visitar esta ciudad, tan rica en arte y cultura, situada en el corazón del Mediterráneo y habitada por un pueblo singular y alegre, a pesar de las dificultades que enfrenta”.



«Caminaba con ellos» Su reflexión se desarrolló a partir del pasaje del Evangelio sobre los dos discípulos de Emaús (Lucas 24:13-31), proclamado en presencia del Obispo de Roma. El pasaje «Caminaba con ellos» es también el lema elegido para esta visita pastoral. «Cuidado» es la palabra que resuena en el corazón del Pontífice, quien compara a los dos discípulos con quienes viven hoy incapaces de interpretar los signos de la historia, «desalentados y decepcionados» por esperanzas «personales y pastorales» incumplidas, con rostros tristes y amargura en sus corazones. “Jesús, sin embargo, está a nuestro lado y camina con nosotros, acompañándonos para abrirnos a una nueva luz: la suya es la actitud de quien se preocupa”.



El «cuidado» contra el «abandono» Luego, el Papa contrastó el «cuidado» con el «abandono»: el abandono más evidente de las calles, las esquinas, los espacios públicos y las afueras de la ciudad. Pero aún más preocupantes son las situaciones en las que se descuida la existencia misma, cuando no se preservan la belleza y la dignidad. Por ello, León XIV exhortó a cultivar el «cuidado interior»: el cuidado del corazón, de la humanidad y de las relaciones. Esta exhortación se dirige especialmente a quienes ocupan puestos de responsabilidad en la Iglesia. “Nápoles es una ciudad de mil colores, donde la cultura y las tradiciones del pasado se funden con la modernidad y la innovación; es una ciudad donde una religiosidad popular espontánea y efervescente se entrelaza con numerosas fragilidades sociales y las múltiples facetas de la pobreza; es una ciudad antigua, pero en constante movimiento, habitada por una gran belleza y, al mismo tiempo, marcada por un gran sufrimiento e incluso ensangrentada por la violencia”.

Ofrecer horizontes de esperanza En este contexto, afirmó el Obispo de Roma, la fe cristiana no puede limitarse a un mero «acontecimiento emocional», sino que debe penetrar «profundamente en el tejido de la vida y de la sociedad». La Iglesia y los sacerdotes están llamados, por lo tanto, a escuchar las historias de la ciudad, identificando a quienes más necesitan ser escuchados, ofreciendo horizontes de esperanza y alentando a «elegir el bien». “Pienso en las familias agotadas y en los jóvenes a menudo desorientados a quienes se proponen acompañar, y en todas las necesidades —humanas, materiales y espirituales— que los pobres les confían al llamar a las puertas de sus parroquias y asociaciones”.

A todo esto, se suma una sensación de impotencia y confusión cuando el lenguaje y las acciones «parecen insuficientes para las nuevas preguntas y desafíos de hoy, especialmente los de los jóvenes». Esta carga humana y pastoral corre el riesgo de «abrumarnos, desgastarnos y agotar nuestras energías», a menudo agravada por la soledad y el «aislamiento pastoral».

«¡Practiquemos el arte de la cercanía!» «Por eso necesitamos cuidado», afirmó el Pontífice. Asumir la dimensión interior y espiritual, nutrir nuestra relación con el Señor, requiere «la valentía de saber detenerse», para no reducir el ministerio a una simple «función a cumplir». Este camino también pasa por una fraternidad que, como se afirma en la Carta Apostólica «Una fidelidad que genera el futuro», debe considerarse un «elemento constitutivo» de la identidad y no «un ideal ni un eslogan». Precisamente porque el presente se encuentra expuesto a las «aventuras de la soledad», en un entorno cultural «más complejo y fragmentado», exige ser cultivada también a través de «nuevas formas posibles de vida comunitaria». “No se trata solo de participar en alguna reunión o evento, sino de trabajar para superar la tentación del individualismo. ¡Pensemos en esto juntos, sacerdotes y religiosos! ¡Practiquemos el arte de la cercanía!” Abordando el individualismo en las diócesis En su encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Cassano all’Jonio en 2014, el Papa Francisco ya había reafirmado el valor de la fraternidad frente a «cierto individualismo generalizado en nuestras diócesis». León XIV se hace eco de esa afirmación hoy, reafirmando que esta comunión «exige vivirse buscando formas concretas adecuadas a los tiempos y a la realidad del territorio, pero siempre con una perspectiva apostólica, con un estilo misionero, fraternidad y sencillez de vida».



«Crear una sinfonía de carismas y ministerios» El Papa repasó a continuación la «importancia primordial» de los laicos y los agentes pastorales, recordando la necesidad de promover una «misión evangelizadora valorando los diferentes carismas y ministerios». En este sentido, el Pontífice recordó el Sínodo diocesano celebrado en Nápoles, que planteó importantes interrogantes «sobre la propia manera de ser y de proclamar el Evangelio en esta tierra». La invitación es a adoptar el método sinodal de escucha mutua para sacar a la luz con claridad las expectativas, las heridas y las esperanzas, «devolviéndoles la imagen de una Iglesia llamada a emerger de sí misma, a transformar su propio estilo, a encarnarse entre el pueblo como luz de esperanza». “Lo que les pido, por lo tanto, es esto: escúchense unos a otros, caminen juntos, creen una sinfonía de carismas y ministerios, y así encuentren maneras de pasar de un ministerio pastoral de conservación a un ministerio misionero capaz de llegar a la vida concreta de las personas”.