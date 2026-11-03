Pappas gana Nuevo Hampshire y será el primer senador abiertamente gay en la historia de EU

El demócrata Christopher Charles Pappas ganó la elección al Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire al derrotar al republicano John E. Sununu. Con el triunfo, será el primer hombre abiertamente gay que ocupe un escaño en la cámara alta estadounidense.

Pappas, de 46 años, nació en Manchester, Nuevo Hampshire, el 4 de junio de 1980, y es representante federal por el primer distrito de esa entidad desde 2019. Antes integró el Consejo Ejecutivo estatal, de 2013 a 2019, y la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire, de 2002 a 2006. En 2018 fue el primer hombre abiertamente gay electo a un cargo federal por ese estado.

Sununu, ex senador y ex representante federal, reconoció su derrota y llamó por teléfono a Pappas para felicitarlo. El republicano contó con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, durante la elección primaria de su partido.

El escaño quedó abierto tras el retiro de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien ocupó el cargo durante tres periodos. Con el resultado, el asiento permanece en manos del Partido Demócrata. Los votantes de Nuevo Hampshire no eligen a un republicano para el Congreso de Estados Unidos desde 2010.

“Esta elección se trata del Equipo Nuevo Hampshire contra el Equipo Trump”, declaró Pappas durante la campaña. Los republicanos lo acusaron de responder a intereses de cabilderos y dirigentes partidistas en Washington.

En el Senado de Estados Unidos hay actualmente una legisladora abiertamente gay, la demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, quien llegó a la cámara alta en 2012.