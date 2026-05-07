Patrulla Fronteriza detiene a 13 en desierto de Sonora

Agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales detuvieron a 13 inmigrantes indocumentados que presuntamente intentaban cruzar de forma irregular a Estados Unidos por el desierto de Sonora.

Entre los detenidos, las autoridades identificaron a un ciudadano mexicano con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video del operativo en el que agentes montados a caballo persiguieron, rodearon y sometieron a los presuntos infractores.

Uno de ellos fue reducido por varios elementos policiales durante la detención.

“Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado. Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, advirtió la Embajada de Estados Unidos en México a través de sus redes sociales.