Pedro Castillo, virtual ganador de las elecciones presidenciales de Perú

Con 50.12 por ciento de los votos, José Pedro Castillo Terrones es el virtual ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, llevada a cabo el pasado 6 de junio, esto tras finalizar el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que a Keiko Sofía Fujimori Higuchi obtuvo el 49.87 por ciento de los sufragios.

Con la totalidad de actas de votación contabilizadas, Castillo Terrones -de 51 años de edad- obtuvo 8 millones 835 mil 579 de votos, una diferencia de 44 mil 058 votos sobre Fujimori Higuchi, quien recibió el respaldo de 8 millones 791 mil 521 de electores.

El balotaje celebrado el pasado 6 de junio convocó a más de 25 millones de peruanos, de los cuales 18.8 millones (74.5 por ciento) emitieron su voto a nivel nacional y en el extranjero. Además de los 17.6 millones de votos válidos, hubo más de un millón de votos nulos, que corresponden al 5.8 por ciento del total de emitidos, y 121 mil 477 votos en blanco, que representan 0.64 por ciento, según el reporte de la ONPE.

El profesor y dirigente sindical, Castillo Terrones, fue postulado por el partido izquierdista Perú Libre. Mientras que la ex primera dama (1994 a 2000) y ex congresista -de 46 años de edad-, hija del ex presidente peruano Alberto Kenya Fujimori Inomoto, es militante de Fuerza Popular.

De un total de 86 mil 488 actas procesadas por la ONPE, 221 fueron anuladas por resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -máximo órgano electoral del país sudamericano- y seis corresponden a mesas de votación que no se llegaron a instalar.

Minutos después del anuncio oficial de su virtual victoria electoral, el profesor y dirigente sindical publicó, este martes 15 de junio, en su cuenta de la red social Twitter, una imagen en la que se muestra como el próximo “Presidente del Bicentenario”, haciendo alusión al 200 aniversario de la independencia de Perú.

El virtual presidente electo -quien asumiría el poder el próximo 28 de julio en sustitución del mandatario interino Francisco Sagasti Hochhausler- declaró en Lima, este 15 de junio, que “nosotros defendemos siempre el marco democrático. Estamos a la espera de que las autoridades electorales confirmen” el resultado.

”Lo que se ha venido haciendo por nuestra parte ha sido no solamente una defensa (del voto) en todos los escenarios, sino también decir al país que por nuestra parte no hay ningún tipo de agresión, ni administrativa, o moral, o política y menos electoral”, indicó Castillo Terrones, en declaraciones a la prensa extranjera.